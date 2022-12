Madre de Pelé aún no sabe de la muerte de su hijo

Celeste Arantes es la madre del Rey Pelé, actualmente tiene 100 años y según dio a conocer una de las hermanas del fallecido ex futbolista, aún no tiene conocimiento sobre la muerte de su hijo. La razón es porque no quieren que la noticia le genere un gran impacto a la señora Arantes, lo cual sería complicado para su salud.

“Siempre hablamos mucho con ella, pero ella todavía no sabe nada. Está bien, pero está en su propio mundo y cuando hablamos le digo únicamente que oremos por él“, dijo Leia, una de las hermanas de Edson Arantes Do Nasimento.

🚨LEIA: Irmã de Pelé diz que a mãe, Dona Celeste, de 100 anos, não sabe ainda da morte do filho:



“Conversamos, mas ela não sabe. Ela está bem, mas está no mundinho dela. Ela abre o olho, eu falo ‘Vamos rezar por ele’. Ela não está consciente”, disse Maria Lúcia, à ESPN. pic.twitter.com/RSBEUvTep8 — CHOQUEI (@choquei) December 30, 2022

La madre de Pelé ha sido un icónico personaje en la vida del Rey y por cuestiones del destino, fue el quien partió primero de este plano terrenal. “O Rei” Pelé siempre mostró el amor por su madre y era el motor que lo impulsó en importantes momentos de su vida.

“Desde pequeño me enseñó el valor del amor y la paz. Tengo más de cien razones para estar agradecido por ser tu hijo. Les comparto estas fotos, con mucha emoción para celebrar este día. Gracias por cada día a tu lado, mamá“, fue una de las últimas frases que escribió Pelé para su madre.

Edson Arantes Do Nascimento murió este jueves 29 de septiembre luego de perder una dura lucha contra el cáncer que le fue detectado en septiembre de 2021. En Brasil decretaron luto por la memoria de su ídolo y los actos velatorios serán el próximo martes 3 de enero de 2023.

