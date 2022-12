‘Canelo’ Álvarez y su esposa exhiben en Instagram las mejores postales de sus vacaciones de invierno

De vacaciones tras pelear su último combate del año en septiembre y luego de una operación en una de sus manos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su esposa Fernanda Gómez presumieron en Instagram sus blancas navidades antes de finalizar el 2023.

El boxeador mexicano se encontraba a hace algunas semanas en Guadalajara celebrando el cumpleaños número cinco de su hija María Fernanda con una fiesta temática de Barbie, pero el pasado 29 de diciembre tomó su avión privado y se fue a disfrutar de la intensa nieve, aunque sin especificar el país.

Algunas especulaciones lo sitúan en Estados Unidos, donde las temperaturas se han salido de lo habitual y la nieve ha sido intensa y constante. Fue por medio de sus stories en Instagram donde Álvarez exhibió postales de sus frías navidades junto a su mujer y sus hijas.

Fernanda no se quedaría atrás y publicaría fotografías luciendo un abrigo rosa con pantalón blanco que generó algunos piropos de los internautas e incluso un comentario de ‘Canelo’, quien se limitó a poner un emoji de enamorado. Varios usuarios se aventuraron en tratar de adivinar la localización y aseguraron que se trataba de Vail, en Colorado, Estados Unidos.

Gómez también compartió un video abrazando al púgil, quien lucía ropa de invierno negra y no dudó en tener una muestra de afecto con su esposa al besarla en la mejilla.

De las vacaciones también participa la primogénita del boxeador, Emily, quien publicó algunas fotos en su cuenta de Instagram y escribió un mensaje que rezaba: “Simple, pero tierna”. View this post on Instagram A post shared by Emily Alvarez (@emilyc.alvarez)

Tras haber vencido a Gennady Golovkin en septiembre y someterse a una cirugía en una de sus manos, ‘Canelo’ Álvarez se encuentra en proceso de recuperación para volver al cuadrilátero. Se presume que podría estar listo para el primer trimestre de 2023.

