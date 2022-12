Cuáles son las 10 ciudades “más necesitadas” de Estados Unidos

Un nuevo informe de WalletHub clasificó cuáles son las 10 ciudades “más necesitadas del país”. Para ello, analizó 182 ciudades del país y las midió con 28 indicadores entre los que destacan la pobreza infantil, la seguridad alimentaria y las cocinas inadecuadas.

El análisis mostró que en rubros como pobreza infantil las ciudades de Rochester (NY), Detroit (MI), Cleveland (OH), Buffalo (NY) y Wilmington (DE) ocuparon las tasas más altas; mientras que Pearl City (HI), Fremont (CA), Overland Parks (KS), Gilbert (AZ) y Bismarck (ND) ocuparon las tasas más bajas.

En el campo de pobreza en adultos, Huntington (WV), Detroit (MI), Cleveland (OH), Tallahassee (FL) y Burlington (VT) tuvieron las tasas más altas; mientras que Pearl City (HI), Overland Park (KS), Fremont (CA), Gilbert (AZ) y Chesapeake (VA) tuvieron las tasas más bajas.

Cinco ciudades compartieron el primer sitio para personas sin hogar: Fresno y San Francisco, en California, Nueva York, D.C. y Honolulu.

A nivel general, Detroit se ubicó en primer lugar como la ciudad más necesitada. De acuerdo con medios locales, uno de cada cinco inquilinos enfrentó desalojos este año.

El segundo lugar lo ocupó Brownsville, en Texas, debido a que una cuarta parte de la población de la ciudad se encuentra entre la pobreza, esto representa al doble del promedio nacional.

Cleveland ocupó el tercer puesto del listado. Detrás de Detroit es la segunda ciudad grande más pobre del país.

A continuación, presentamos las 10 ciudades “más necesitadas” de EE.UU.

Detroit, Michigan Brownsville, Texas Cleveland, Ohio Gulport, Mississippi Fresno, California Laredo, Texas Philadelphia, Pennsylvania New Orleans, Louisiana Los Angeles, California Shvereport, Louisiana

Las 10 ciudades “menos necesitadas” de EE.UU.

Columbia, Maryland Bismarck, Dakota del Norte Overland Parks, Kansas Pearl City, Hawai South Burlington, Vermont Irvine, California Plano, Texas Fremont, California Huntington Beach, California Gilbert, Arizona

Ante la necesidades de algunas ciudades, existen otros sitios con mejores ofertas de calidad de vida con un costo de vida aún accesible. Johnson City, en Tennessee; Auburn, Alabama; Fayetteville, en Arkansas; y Cedar Park, en Texas encabezan el listado, según un análisis del sitio especializado en finanzas GoBankingRates.

