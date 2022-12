El influencer que se tatuó “Messi” en toda su frente, pero que en poco tiempo se arrepintió de haberlo hecho

La euforia por la tercera Copa del Mundo de la selección de Argentina ha sido de grandes magnitudes. Además de ser un nuevo Mundial para el conjunto sudamericano, es la primera copa de Lionel Messi. Este fue un aditivo especial en la alegría de los aficionados. Pero el fanatismo puede llevar a tomar decisiones que a la larga pueden ser costosas. Un ejemplo de ello es el influencer Mike Jambs. El colombiano se tatuó “Messi” en su frente, pero ahora está arrepentido.

Luego de la histórica victoria de la Selección de Argentina sobre Francia, muchos aficionados han pagado promesas con tatuajes. Una forma que sirve para recordar eternamente este éxito Albiceleste. Pero el colombiano Jambs se tatuó la frente y ahora se arrepiente de su impulso.

“Estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje porque en vez de haberme traído cosas positivas vinieron miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familia”, admitió en colombiano en un video en sus redes sociales.

Mike Jambs avait d'ailleurs partagé la vidéo de son tatouage sur ses réseaux. pic.twitter.com/DUtWhmlqHr — Actu Foot (@ActuFoot_) December 31, 2022

Además del apellido de “La Pulga”, el joven influencer también tiene tatuado tres estrellas en relación a los tres campeonatos de Argentina en Mundiales. También tiene la palabra “D10S”, en relación a Diego Armando Maradona. Pero su gran arrepentimiento tiene que ver con el arte de su frente.

“No pensé decir esto tan pronto. Me sentía muy orgulloso los primeros días, pero me arrepiento. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad (…) Muchas personas me dijeron: ‘Te vas a arrepentir del tatuaje que te hiciste y vas a querer borrarlo’. Estuve feliz los primeros días, pero a todas las personas les tengo que dar la razón hoy“, sentenció.

Messi será borrado de su frente

Luego de explicar los problemas por los que ha pasado, el influencer colombiano admitió que su intención será borrarse el tatuaje de su frente. Jambs asegura que reculó en su impulsiva acción para volver a ser visto como una personal normal.

“Quiero borrarme el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que quiero borrarlo. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal“, concluyó.

🤣 ¡PARA NO CREER!



🤦🏻 Tras la final del Mundial de Qatar 2022, que tuvo por ganador a La Albiceleste, el influencer colombiano conocido como “Mike Jambs” se hizo viral por tatuarse el nombre del Capitán de la Selección Argentina en la frente y la palabra Dios en una mejilla. pic.twitter.com/NoTRtnWTDG— Diario Crónica (@cronica) December 30, 2022

