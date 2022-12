El millonario patrimonio que Pelé dejó tras su fallecimiento

El mundo del fútbol y del deporte en general lamentó el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. La leyenda del fútbol brasileño estuvo durante muchos años batallando con un cáncer de colon que le trajo múltiples complicaciones a su estado de salud. El jueves 29 de diciembre fue anunciado su fallecimiento y con la noticia se desencadenó un sinfín de reacciones. Además de inolvidables recuerdos y un legado único, Pelé dejó grandes cifras de dinero.

Pelé es considerado uno de los mejores jugadores de la historia. El futbolista brasileño es una de las grandes leyendas del fútbol sudamericano y ese estatus lo ha llevado a participar en múltiples campañas publicitarias a lo largo de su carrera y después del retiro.

En 1981 el Rey Pelé realizó este spot publicitario en Venezuela, lo que fue un auténtico éxito para la época. Muchos de los que crecimos en esa hermosa década del 80 tenemos este spot como el mejor de todos. De mi archivo lo comparto con ustedes.

El millonario patrimonio de Pelé

En varias entrevistas el futbolista brasileño aclaró que el fútbol en la actualidad es muy distinto al de épocas pasadas en cuanto a temas económicos. Las grandes ganancias eran adquiridas a través de la publicidad. Esto le permitió a Pelé generar una buena cantidad de dinero aunque está muy lejos de las cuentas bancarias de jugadores de la actualidad.

Según una investigación de El Mundo, Pelé habría dejado un estimado de $100 millones de dólares. Además de las campañas publicitarias sus ganancias se habrían producido gracias a inversiones de bienes raíces.

