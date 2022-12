Pelé murió a sus 82 años de edad, pero su madre sigue viva para relatar su legado 

Este 29 de diciembre de 2022 será recordado eternamente. Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, murió a sus 82 años de edad a causa de un cáncer de colon que complicó en demasía su estado de salud. Pero curiosamente, la madre de l leyenda del fútbol brasileño sigue con vida padeciendo este amargo momento.

Celeste Arantes do Nascimento es la madre del icónico futbolista brasileño. Celeste tuvo tres hijos junto a Joao Ramos do Nascimento, ex jugador del Atlético Mineiro. El fútbol se llevaba en la sangre desde los comienzos.

❤️La mujer más importante en la vida de Pelé: Se trata de Celeste Arantes do Nascimento, su madre.⚽ La progenitora del futbolista tres veces campeón mundial cumplió 100 años el pasado 20 de noviembre.

.

La partida de Pelé enlutó a todo el mundo del deporte. Millones de personas reaccionaron a la muerte del legendario jugador sudamericano que algunos lo tildan como el mejor jugador de la historia del fútbol. Su madre Celeste sigue con vida con 100 años de edad. De hecho, Pelé utilizó la redes sociales para celebrar un año más del natalicio de su madre.

“Hoy celebramos los 100 años de vida de Nuestra Señora Celeste. Desde niña pequeña, me enseñó el valor del amor y la paz. Tengo más de cien razones para estar agradecido por ser tu hijo. Les comparto estas fotos, con mucha emoción por celebrar este día. Gracias por cada día a tu lado, mamá”, compartió el legendario futbolista brasileño, Pelé.

