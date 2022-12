Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de diciembre de 2022

Aries

Es momento de mandar bien lejos a la gente que solo está de adorno en tu vida, comienza por hacer una limpia en tus redes sociales. Una amistad te buscará para contarte chisme o pedirte algún consejo. Cuidado con perdidas de objetos y noticias falsas. Es el momento de decretar al universo lo que quieres y esperas del 2023 para que la energía actúe de manera positiva para ti y tus sueños, despídete del 2022 y agradece lo bueno y lo malo. Es probable que recibas señales mediante un sueño sobre ciertos acontecimientos que están por pasar en tu vida. Un amor a distancia podría ayudarte a confiar más en ti, pero vas a cansarte y fastidiarte pues eres muy de necesitar a una pareja de tiempo completo. Si tienes ya una relación ten cuidado con escándalos o celos hacia tu pareja, no necesitas que te diga cuanto te quiere, recuerda que las palabras se las lleva el viento, lo que importa son los hechos. Podrías ponerte triste en algún momento del día al recordar eso que ya no tienes contigo, recuerda que no necesitas a nadie para salir adelante, recuerda que solo viniste y solo te irás.

Tauro

Deja de quejarte de tantas cosas, aprende de lo que tienes y valóralo pues el día de mañana se te podría caer de tus manos y lo lamentarás muchísimo. Ya no te dejes caer por nadie, recuerda que no naciste para rogar ni para ser segundo plato. Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales te llenarás de alegría y esperanza. Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. No es momento de lamentarte por lo que no fue en el 2023 sino agradecer porque lo que haya pasado te sirvió para madurar y ser la persona que ahora eres, prepárate para recibir el 2023 lleno de alegría, de positivismo y de nuevas oportunidades para triunfar y ser alguien en la vida. Momentos importantes para iniciar de cero, no te detengas por nadie y ve tras tus metas y sueños pues en este ciclo la felicidad podría tocar tu puerta y te dará lo que en el pasado te negó. Ya nos seas tan sensible y haz el corazón más duro para no sufrir tanto. No permites que las personas que te rodean hagan de ti un títere recuerda que tú tienes la última palabra. Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes.

Géminis

Vienen cambios importantes en tu estado de ánimo pues ciertas situaciones que sucederán en estas fechas te harán madurar mucho y valorar las pequeñas cosas de la vida. Traición en puerta por parte de pareja en caso de tener o de una amistad cercana. Momento de hacer tu carta de planes y proyectos para el 2023. Cuida mucho la cuestión que tenga que ver con amistades, secretos, chismes y esas cuestione pues podrías meterte en problemas debido a que una persona de piel blanca andará vociferando de ti. Vienen días en los cuales deberás de tomar decisiones muy importantes que repercutirán en tu futuro. Cuidado con cancelación de fiesta o de evento en el mes de enero. Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas. Bájales dos rayitas a tus cambios de humor y no te desquites con quien ni la debe ni la teme, aprende a controlar tu humor y ser más pacientes con las personas.

Cancer

Debes dejar ir eso que ya dolió demasiado y te afectó tanto este año, es momento de desprenderte de relaciones fallidas y de personas p3ndejas que te dañaron emocionalmente para iniciar el 2023 con una mejor actitud ante la vida. Anota cada sueño y cada meta que te propusiste para el 2023 para que no se te olvide o no quede nada pendiente. Despídete de amores del pasado y cierra ciclos que no te llevan a ningún sitio. Andaras en seguridad este fin de semana, te manejas en culatzo criminal y en pierna perra! de que traes pegue no hay duda pero te das el taco y andas en busca de un modelo por eso sigues y seguirás solo o sola, deja de exigir tanto y confórmate con lo que caiga que al paso que vas te vas a quedar a vestir santos, mírate en un espejo y piensa a que puedes acceder! recuerda que como esté el sapo osease tú, es como va estar la pedrada, no exijas más!

Leo

Sueños premonitorios y posibilidad de reunirte con familia. Recibirás noticias de alguien muy especial que tenías tiempo de no ver. No caigas en provocaciones absurdas y tontas que solo te lleven a que te pierdan la confianza o creen un mal concepto de ti. Se va el año, despídete como Dios manda de él y deja atrás todo eso que te causo dolor y estrés. Es momento que cobres esas facturas que quedaron pendientes en tu pasado, viene un amor muy fuerte para ti en caso de estar soltero o soltera si te aplicas podría irte de lo mejor. No permitas que nadie se interponga en tus planes en el 2023, dedícate a lo tuyo y deja que el mundo ruede. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante en el 2023, o le aflojas o te comprometes. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad, deja atrás el pasado y valoro lo que tienes ahora contigo. Es posible que tu pareja en caso de tener requiera mayor tiempo a tu lado, recuerda que si le descuidas mucho podrías cometer un grave error.

Virgo

Cambios de ultima hora y momentos inolvidables en familia. Es momento de desprenderte de tu pasado y darle puerta abierta a todas las oportunidades que se presenten, el 2023 vendrá cargado de cuestiones positivas. Aprende a no ser tan celosa o celoso en caso de tener pareja porque eso podría traerte demasiados problemas los cuales serán complicados de solucionar. Empieza a escribir tus propósitos de Año Nuevo y no te pierdas en tu camino para que no pierdas el rumbo de tu vida. Vienen momentos de muchos cambios a tu vida ahora con el 2023, pero deberás de ser muy inteligente para que ningún hijo de su pu#t%a te los arruine. Días en los que deberás tomar en cuenta los consejos de tus mayores si quieres salir victorioso de muchas situaciones, no pretendas ser alguien que no eres para complacer a quien no hace nada por tenerte en su vida.

Libra

Vienen proyectos muy buenos que te van a ayudar a crecer como persona, escucha comentarios de tus amistades más cercanas, pero al final ten presente que la última palabra solo la tienes tú. Posibilidad de encamamiento este fin de semana para iniciar el 2023 al 100, recibirás muy bien el Año Nuevo, ten cuidado a quien le aflojas la torta pues eres muy de enamorarte de la persona con la que tienes contacto sexual. Si tienes pareja ten cuidado porque le andan tirando el pex amistades y andan queriendo ponerlo o ponerla en tu contra. Vienen días en los cuales quizás sientas tristeza al recordar a quien ya se fue y no está ahora contigo, manda bendiciones y déjalo ir para que tu puedas estar en paz y tranquilidad. Bájale al estrés, ya no te preocupes por cosas que tienen solución, vienen dolores de cabeza y articulaciones. Empieza a buscar la manera de cumplir ese sueño que tanto has anhelado y deseado pues estas en una gran etapa en la cual todo lo que realices tendrá muy buenos resultados. Este año que termina debes de reflexionar mucho sobre lo vivido y lo que deseas y quieres para el 2023, aprende a decretarlo al universo y al ser supremo, pero sobre todo a trabajar en eso para que la energía trabaje a tu favor.

Escorpio

No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. Que este Año Nuevo sea para reflexionar y despedirte de todo eso que te causo conflicto y dolió mucho. Vienen grandes oportunidades en tu vida, oportunidades que deberás de aprovechar ahora más que nunca porque serán la clave para que logres consolidar cuanto te propongas en el año 2023. Cuidado con amores de una noche y con la posibilidad de un embarazo no deseado. Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo en amores de una noche que no te sirven o funcionan para nada. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Cuidado con una perdida material pues por descuido podría suceder en cualquier momento. No des pie a chismes de lavadero así que procura no meterte donde no te llaman.

Sagitario

Viene posibilidades de realizar un cambio en tu vida el cual te va a beneficiar mucho, dale pa delante. Cierra cualquier puerta que hayas dejado abierta y que no te lleve a ningún sitio. Iniciarás el año con la mejor actitud pero debes de ser muy inteligente para no caer en rutina y monotonía sobre todo el relaciones amorosas o laborales. Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a las mismas fregaderas habiendo tantos errores por cometer. Medita mucho sobre lo que desees para el 2023 y no pierdas el rumbo de lo que quieres hacer y lograr. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. Tu familia deberá de ser lo más importante en esta etapa de tu vida, disfrútala lo más que puedas pues el día de mañana podrías lamentarte de no hacerlo.

Capricornio

Cambios en tu trabajo y manera de tratar a las personas, ropa nueva, posibilidades de viajar y oportunidad de invertir en un negocio. Que este 2023 tú enfoque sea crecer en lo económico y salir de las deudas que has venido cargando pues solo así lograrás paz y estabilidad en tu vida. Amores del pasado regresan, pero te darás cuenta de que has sabido sanar esas heridas, posibilidades de reencuentros y conocer nuevas personas, viene una relación muy bella entre el mes de enero y febrero 2023, quizás sea la persona que has estado esperando mientras dale a la put3ría. Vienen días algo cansados, las cosas han mejorado en tu vida y poco a poco la tristeza va quedando en el olvido, has sabido controlarte y estas iniciando una etapa donde te empiezas a querer y a gustar un shingo, sigue así, debes aprender a ver por ti siempre y no pensar más en personas que solo te absorben tu energía y te meten en problemas. Cuida más tu corazón, no lo entregues a la primera persona que aparezca, se más duro de querer y convencer.

Acuario

Urge limpieza de conciencia, saca pensamientos pesimistas y busca la manera de que cada pensamiento sea más positivo, lograrás ver el mundo de manera distinta. Que este año que viene sea de muchos cambios, enfócate en lo que te deja y en lo que necesitas para estar bien y ser feliz. El 2023 vendrá cargado de cambios en relaciones amorosas y en cuestiones económicas. Familiares te necesitarán más que nunca. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día. Una salida fueras de la ciudad podría revivir la llama del amor. Requieres salir de casa y conocer nuevas cosas y nuevas personas, pues la felicidad no irá a tocar la puerta, quien busca encuentra y si te pones las pilas y das paso al amor en las próximas semanas estarás iniciando una relación bastante duradera. Ten cuidado con caídas y partidas de m4dre pues podrías tener una lesión que te va a entorpecer algunos planes. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas.

Piscis

Podrías tener sueños complicados y no sabrás su significado, con el paso del tiempo descubrirás ciertas señales. No te encariñes tanto con las personas, suéltalas y déjalas ir. Cierra el año de la mejor manera dejando atrás todo el pasado.

Cuida mucho los dineros pues andarás gastando más de lo que tienes y endeudándote como no tienes idea. Tienes una fuerza muy grande que en cualquier momento saldrá para mostrarle al mundo de qué estás hecho o hecho y la felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres este 2023. Cuida mucho tu humor pues podrías lastimar a personas que son importantes para ti, vienen días en que no te aguantarás y solo querrás despotricar contra todos. Probabilidad de un viaje y cancelación de fiesta o salida que tenías planeada con amistades. Viene un movimiento de dinero importante el cual te ayudará a terminar con varias deudas que tenías pendientes, viajes fuera del país y noticias sobre nuevos proyectos se aproximan. Tienes gran capacidad de lograr tus metas y objetivos sin embargo últimamente has dejado de confiar tanto en ti, si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti. Ten cuidado con chismes por parte de amistades pues empezarán a desatarse en pocos días.