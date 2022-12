Los 5 modelitos de Chiky Bombom que desataron suspiros en Instagram

La conductora de televisión Chiki Bombom no ha dado tregua a sus seguidores en Instagram, y es que a través de su perfil oficial se ha encargado de publicar fotografías enfundada en diversos atuendos de infarto. ¡Aquí te compartimos algunos de ellos!

Melena de impacto

Desde su ingreso a la nueva temporada del matutino ‘Hoy Día’, la ex participante de ‘MasterChef’ ha deleitado la pupila del público con sus looks.

Uno de los más comentados fue aquel constituido por un ajustadísimo vestido color menta con hombro descubierto. Además, lució una larga cabellera castaña que resaltó el tono bronceado de su piel.

Azul, como el mar azul

Otra de las piezas más populares dentro de su comunidad digital fue aquel vestido azul marino ajustadísimo con cuello halter y con flecos en la cintura que acentuaron sus caderas. Como parte de los accesorios, la famosa optó por unos zapatos chunky en color dorado. View this post on Instagram A post shared by BUENAS BUENAS SOY CHIKYBOMBOM (@chikybombomreal)

Cinturita de avispa

Tremendo revuelo causó Chiky al hacer su arribo a la alfombra de un evento organizado por la cadena Telemundo Internacional enfundada en un despampanante vestido de gala amarillo neón. View this post on Instagram A post shared by BUENAS BUENAS SOY CHIKYBOMBOM (@chikybombomreal)

Mirada sensual

“Y a pesar de los caminos cuesta arriba, de los arañazos y de los golpes del camino, los problemas inacabables, los momentos amargos o de terrible dolor, esta vida vale la pena vivirla”, reflexionó la joven junto a una publicación en la que se dejó ver en un conjunto de mini falda y blazer. View this post on Instagram A post shared by BUENAS BUENAS SOY CHIKYBOMBOM (@chikybombomreal)

Sonrisa de comercial

Una de las publicaciones más memorables de Chiky Bombom se dio el pasado mes de septiembre, cuando lució más que increíble en la alfombra roja de los Latin Billboard 2022. Para la ocasión, eligió un vestido de gala con pedrería y cuello halter que resaltaron sus facciones. View this post on Instagram A post shared by BUENAS BUENAS SOY CHIKYBOMBOM (@chikybombomreal)

