Un dragón que representa valentía y poder será el icono para la carroza de Donate Life

En su vigésimo aniversario de participación en el Desfile de las Rosas 2023, la carroza de Donate Life (Done Vida) honrará la vida de 59 donantes y receptores de órganos, ojos y tejidos.

Entre ellos están 12 latinos; nueve fallecidos que serán honrados mediante sus retratos florales, así como dos receptores y una donante viviente.

La carroza este año llevará el título de “Lifting Each Other” donde se resaltará la importancia de ser donantes y el regalo de dar vida.

Uno de los donantes fallecidos latinos es José Ángel García, quien falleció en el 2015 de un paro cardiaco. Él forma parte de los 39 donantes cuyas fotos estarán en la carroza.

Su esposa Teresa García dijo que su esposo era una persona que ayudaba a todos los que podía. Por eso cuando OneLegacy la contactó para ver si quería donar el tejido de su esposo—un conjunto de células que se van desarrollando con el tiempo en el interior del organismo que las recibe—Teresa aceptó.

“Yo me siento muy bien porque él era una persona extremadamente generosa, se quitaba el pan de la boca para dárselo a otros”, contó Teresa.

La familia García. (Suministrada)

José Ángel padecía una cardiopatía congénita que afectó a tres generaciones de su familia. Sufrió su primer infarto a los 30 años y dos años después, sufrió un segundo infarto. Desde entonces tomaba religiosamente su medicina para el corazón. Así logró extender su vida otros 25 años, llevando un estilo de vida saludable y viendo crecer a sus dos hijos hasta convertirse en adultos.

Sin embargo, el 20 de abril de 2015, José Ángel no sobrevivió a un tercer infarto. Tenía 58 años.

“Su muerte fue sorpresiva y no”, dijo Teresa. “Porque aunque ya tenía el historial del corazón fue impresionante verlo y cinco minutos después ya no estaba con nosotros”.

Pese a que han pasado varios años su familia siempre lo recuerda como una persona que tenía un gran sentido del humor y vivía una vida plena.

La carroza del dragón

La carroza de Donate Life en esta ocasión llevará un dragón callejero asiático el cual serpentea a través de árboles en flor, faroles y abanicos.

El dragón estará apoyado en postes por donantes vivos y rodeado de receptores de órganos, ojos y tejidos, cuyas vidas se han transformado y han dado la vuelta para tener una mejor calidad de vida.

Un puente paifang tradicional se presenta en la parte posterior de la carroza, con un mensaje especial que destaca el poder del Don de la Vida.

Tania Llavaneras, portavoz de One Legacy, dijo que están utilizando el dragón ya que en la cultura asiática este simboliza poder, buena suerte, fuerza y trae prosperidad y abundancia.

“La carroza incluye cerca de 3,000 rosas dedicadas a quienes han dado vida”, dijo Llavaneras.

La portavoz contó que al principio de la pandemia del covid la donación de órganos se redujo por las estrictas restricciones en los hospitales. Sin embargo un par de meses después se logró trabajar en conjunto con el centro de recuperación de órganos de One Legacy para hacer el proceso nuevamente de forma más segura y apoyando a los familiares.

“Este año vamos a superar el número de donantes y vidas salvadas”, dijo Llavaneras.

Como cada año, la presentación de la carroza de Donate Life inspira a los espectadores a ver ejemplos reales y animarse a ser donadores. Esto permite salvar y sanar a más de un millón de personas que necesitan trasplantes de órganos, ojos y tejidos cada año.

El Desfile de las Rosas será este 2 de enero a partir de las 8 de la mañana sobre el bulevar Colorado en Pasadena.

Superando el covid mediante la donación

La doctora Martha González de Vidal no puede dejar de dar gracias debido a que gracias a la donación de órganos ella tiene una segunda oportunidad de vida después que ambos pulmones se le dañaron a causa del covid-19.

Vidal, originaria de México y quien vivió en Texas antes de mudarse a Los Ángeles donde ejerce como ginecóloga, dijo que una de sus pacientes la infectó en diciembre del 2020. Pese a que ya tenía la primera dosis de la vacuna contra el covid no fue suficiente para evitar que fuera hospitalizada.

Inicialmente la revisaron y solo le dieron un tanque de oxígeno y la mandaron a la casa pero Vidal sabía que algo no estaba bien.

“Empecé a sentirme mal y mi saturación de oxígeno estaba muy bajita. Mi esposo me llevó al hospital y me tuvieron internada por 10 días”, contó Vidal de 67 años.

Martha González de Vidal. (Suministrada)

Cuando se sintió mejor nuevamente la enviaron a su casa pero su esposo sabía que no era correcto. El dolor y la incomodidad continuaba y Vidal no podía ocultarlo.

A las pocas horas de salir se puso tan mal que nuevamente su esposo la llevó al hospital Centinela de Inglewood, hospital donde ella ejercía.

“Estuve un par de meses y los doctores veían que no me ponía bien… Después de consultar con otros doctores me dijeron que necesitaba trasplante de pulmón porque mis pulmones estaban fibróticos”, contó Vidal.

Esto fue un shock para Vidal quien siempre había sido una mujer activa que había trabajado toda su vida hasta 24 horas al día y en ese momento no podía ni levantarse de la cama.

Fue trasladada al hospital Cedar Sinaí de Los Ángeles donde estuvo internada dos meses adicionales donde recibió múltiples estudios necesarios y un poco de terapia física la cual casi no pudo realizar.

“Uno como persona acostumbrada a estar activa todo el tiempo, es muy triste cuando ya no puede ni moverse”, dijo Vidal.

Dijo que los estudios eran necesarios para ver que sus otros órganos estaban funcionando y en general estaba en buenas condiciones de salud.

“Hicieron todo eso porque no querían desperdiciar un órgano con una persona que a lo mejor se muere de un cáncer y las reglas que tienen para que uno pueda entrar en la lista son muchas”, dijo Vidal. “Una de ellas es que uno tiene que caminar cierta cantidad en seis minutos”.

Debido a que se encontraba muy débil fue enviada a un hospital de rehabilitación para que recuperara un poco sus fuerzas para aguantar el trasplante. Ahí estuvo un mes tomando terapia física y otros dos meses adicionales en su casa.

Durante todo el proceso Vidal bajó casi 50 libras de peso y ya había pasado más de medio año sin que lograra recibir su trasplante.

Para su familia y ella esto era aterrador ya que con cada día que pasaba su calidad de vida iba empeorando. Uno de sus pulmones estaba trabajando al 60% de su capacidad y el otro a 35%.

Finalmente para septiembre del 2021 recibió la noticia que ya había sido calificada para ser puesta en la lista de espera de trasplante. Cinco meses después, en febrero del 2022 finalmente llegaron sus pulmones.

“Fue una espera muy difícil”, dijo Vidal.

Cuando finalmente logró recibir su trasplante se enteró que eran los de un joven de 17 años.

Vidal dijo que casi de inmediato después de haber realizado la operación ella sintió el cambio en su cuerpo.

“Ni en mis más locos pensamientos hubiera pensado que esto me iba a pasar”, aseveró.

Martha González de Vidal frente a la carroza de Donate Life. (Suministrada)

Hasta el momento no han conocido a los familiares del joven pero Vidal y sus familia le escribieron cartas de agradecimiento.

Como los datos de ambos son anónimos, One Legacy se encargó de hacerles llegar la carta.

Vidal no es muy ajena a la donación de órganos. Contó que en el 2017 su hija menor falleció después que el cáncer se le esparció por todo el cuerpo. La joven siempre quiso ser donante de órganos y se donaron sus córneas, que fue lo único que se pudo rescatar.

Vidal ahora ve la donación como algo necesario después que una persona fallece y que le da la oportunidad de vida a otros.

Vidal está muy agradecida con sus donantes, su equipo médico, su familia y OneLegacy quienes fueron piezas clave en el proceso.

“Ahora yo me siento maravillosamente bien y rejuvenecida como una nueva persona”, recalcó la ginecóloga quien inclusive ya regresó a trabajar.

Vidal será una de las participantes en la carroza representando a los receptores que tienen una segunda oportunidad de vida gracias a la donación.

Los interesados en convertirse en donante de órganos, ojos o tejidos visiten www.DonateLife.net