Alexis Vega lanza flores a sobre Veljko Paunovic y critica a los antiguos entrenadores: “Hacía falta una voz que pudiera mandar”

Alexis Vega ya está de vuelta con las Chivas de Guadalajara tras el Mundial de Qatar 2022 con la selección de México. El atacante mexicano tuvo su primer encuentro con Velijko Paunovic, entrenador del Rebaño Sagrado, y habló sobre sus primeras impresiones.

“Desde que llegué noté que Paunovic es un entrenador muy intenso, que trae otra cultura y nos la está inculcando de poco a poquito, yo creo que eso nos hacía falta en el equipo, alguien que tuviera una voz y que pudiera mandar en los compañeros”, dijo Vega en entrevista para TUDN.

Veljko Paunovic: "Para nosotros Alexis Vega es un referente en el equipo y el vestidor. Está en el proceso de ponerse a punto después del mundial que tuvo un papel importante. Creemos que nos va a aportar de condicionar a los rivales"#Chivas #LigaMX #CopaSKY pic.twitter.com/7enytzi9P0 — Enrique Ortega ✮ (@kike_ortega_) December 23, 2022

Vega destacó que tiene en mente es conseguir un título con las Chivas en este año y que ya ha madurado como jugador en los últimos años.

“Sabemos de la gran institución en la que estamos, sabemos todo lo que nos jugamos, ya no soy un novato, tengo experiencia, tengo varios partidos en primera división, pero si no levantó un trofeo con Chivas nada de eso vale, desde que llegué siempre lo he tenido en mente”, destacó.

Vega quiere ser recordado por la afición de Guadalajara y sabe que la única manera de conseguir esa distinción es ganando un título algo que no logra el equipo desde los últimos años y por lo que este año han llegado con un nuevo gerente deportivo, Fernando Hierro, y un nuevo director técnico de cara al Torneo Clausura 2023.

“También creo que llegar a una final y poder ganarla con este equipo la gente nunca te olvidará, te llevará por siempre y me tocó vivirlo desde que estaba en Toluca, ver a Chivas campeón en el 2017 ganándole la Final a Tigres acá era una locura, a los jugadores los aman y estoy con esa responsabilidad de poder levantar un trofeo, poder ser recordado por todos los chivahermanos”, destacó.

Lee también:

El Chelsea estaría cerca de hacerse con el fichaje de Enzo Fernández por $120 millones de dólares

Periodista argentino realizó desatinado chiste sobre la muerte de Pelé y fue tundido en redes sociales

Álvaro Morales estalló en Twitter y aseguró que sueldo de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr debe ser de al menos $600 millones de dólares