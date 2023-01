Brittany Renner, la modelo que se arrepintió de tener sexo con varias estrellas de la NFL y la NBA

Brittany Renner es una celebridad de internet y una modelo que cuenta con casi 5 millones de seguidores en Instagram. Ahora la modelo ha revelado en unas declaraciones algunas de las parejas sexuales con las que estuvo en algún tiempo, pero que ahora se arrepiente de ello.

Actualmente, Renner mantiene una relación con PJ Washington, alero de los Hornets de Charlotte. Pero sus relaciones pasadas fueron desde el polémico quarterback Colin Kaepernick hasta el base estrella de la NBA James Harden. También estuvo con otras estrellas de la NBA como Jamal Murray y Ben Simmons.

Ahora, meses después, Renner se arrepiente de esas relaciones y expresó que se ha sentido deseada, pero nunca valorada por las relaciones con estos deportistas.

“Sé lo que es ser deseada por los hombres. No sé lo que es ser valorada por uno. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué no ha funcionado con nadie? Bueno, porque nunca me he valorado a mí misma por largo tiempo. Y ya no lo bebo, lo como, lo duermo, lo jodo. Estoy sentada con mi mierda”, confesó en el podcast The Pregame Show.

La modelo siguió contando que siente repugna por haber estado con estos atletas y que le gustaría cambiar esa parte de su vida.

“Las personas con las que compartí mi cuerpo, cuando pienso en mi lista, es repulsivo porque no se lo merecían, pero eso fue el resultado de descontar mi valor. Y es repugnante. Odio incluso tener ese lazo espiritual de cualquier tipo, pero sí, cambiaría absolutamente la forma en que me muevo sexualmente”, admitió con dolor.

“No es gratificante, es repugnante pensar en ello, y siento que me he golpeado todos los días por mis decisiones. Y lo que la gente dice sobre mí en línea no se compara con lo que me he dicho a mí misma a diario. Me han llamado peor por mejor y mejor siendo yo”, destacó.

