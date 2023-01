“La chica del clima”, Yanet García, deja poco a la imaginación posando junto a la piscina con bikini de tiras

Yanet García enamoró a millones de fanáticos con otro sensual destape dentro de sus redes sociales, en esta ocasión posando con un minibikini de hilos azul que dejó muy poco a la imaginación.

“La chica del clima mexicana” está provocando todo tipo de reacciones con las imágenes que comparte en las diferentes plataformas virtuales donde complace al público más exigente posando con reveladoras prendas de lencería, conjuntos deportivos o trajes de baño que resaltan la escultural silueta que logró gracias a las exigentes jornadas en el gimnasio.

En una de sus más recientes publicaciones, la ex presentadora del programa ‘Hoy’ de Televisa confirmó su posición como una de las celebridades favoritas de Instagram posando ante cerca de 15 millones de seguidores con un revelador bañador azul de tiras.

Para esta ocasión, la sensual modelo nacida en Monterrey, Nuevo León, dio ligeramente la espalda a la cámara para dejar ver la parte de su cuerpo que roba miradas al por mayor, es decir, su torneada retaguardia.

Los acalorados destapes que acostumbra a compartir parecen no tener fin y al parecer son muchas las sorpresas que tiene preparadas para este 2023 y las primeras ya fueron reveladas en el segundo día del año, pues dentro de la misma galería fotográfica volvió a consentir la pupila de sus fans con un video en el que aparece posando desde la tina de baño y con un set de prendas íntimas en color negro que resaltó su curvilínea silueta.

Y es que, mientras se sumerge en el agua, volvió a mostrar seductores ángulos en los que sus curvas y diminutas prendas robaron protagonismo. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Es así como la bella actriz de 32 años ha sabido aprovechar la fama que le dejó su trabajo en las pantallas de televisión, pues también logró llevar su éxito a las redes sociales y otro tipo de plataformas como aquellas destinadas a compartir material exclusivo, tal es el caso de OnlyFans a la cual se unió en abril de 2021 y de la cual ha revelado algunos adelantos en Instagram.

Un ejemplo de ello fue la postal con la que cautivó utilizando una arriesgada vestimenta de red en la que nuevamente dejó al descubierto su ejercitada anatomía.

