Yanet García expone su torneada retaguardia con mínima lencería mientras come uvas para recibir el 2023

Una de las famosas que cierra el 2022 en medio de un rotundo éxito es Yanet García y así lo confirmó una vez más recibiendo el reconocimiento de sus admiradores mientras posa con un diminuto conjunto de lencería con el que puso en evidencia sus curvas perfectas, en especial aquella parte del cuerpo que la ha colocado como una de las estrellas consentidas de OnlyFans así como las redes sociales, y nos referimos a su torneada retaguardia.

Y es que, este año que está por terminar ha dejado grandes satisfacciones para la modelo mexicana conocida como “la chica del clima”, pues gracias a sus acalorados destapes logró colocarse en la lista de celebridades mejor pagadas dentro de la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, donde acumuló millones de suscriptores que le dejaron jugosas ganancias en sus cuentas bancarias.

Lo anterior a la par de la certificación como health coach, pues es gracias a ello también se unió a la plataforma Fitplan en la que ofrece un plan de entrenamiento personalizado y consejos exclusivos para mantener los resultados logrados y alcanza nuevas metas.

Por supuesto también se ha consolidado como una de las celebridades más bellas dentro de la televisión en México y las redes sociales que la catapultaron a nivel internacional exponiendo sus curvas de encanto en seductoras sesiones fotográficas que se convierten en el sueño de sus fieles admiradores.

Así fue como para cerrar el año compartió una nueva serie de candentes imágenes en las que modeló ante la cámara un mínimo conjunto de lencería color vino que se perdió entre sus curvas para dejar a la vista la ejercitada retaguardia que ha conseguido tras varios años de entrenamiento y un estilo de vida saludable.

En el primer clip que compartió la nacida en Monterrey, Nuevo León, posó ligeramente de espaldas a la cámara, mientras come algunas uvas y expone sensuales ángulos de su anatomía.

Mientras que en una siguiente publicación dentro de la misma galería de imágenes, reapareció luciendo el mismo set de prendas íntimas volviendo a causar revuelo entre sus admiradores por el candente destape. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te puede interesar:

–“La chica del clima”, Yanet García, eleva la temperatura modelando algunos conjuntos de lencería

–Junto a la piscina, Yanet García luce su retaguardia usando una tanga de hilo que se pierde entre su cuerpo

–Yanet García, “la chica del clima”, expone su retaguardia mientras baila con diminuta lencería negra