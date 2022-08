Te damos detalles de la nueva lujosa vida de Yanet García “La chica del clima” gracias a OnlyFans

Desde que se convirtió en La Chica del Clima en su natal Monterrey, la popularidad de Yanet García creció aceleradamente en redes sociales, lo cual le abrió puertas en el programa ‘Hoy’ y posteriormente en la plataforma Only Fans.

La modelo de 31 años, quien cuenta con poco más de 14 millones de seguidores en su Instagram, encontró en la plataforma OF, una oportunidad de monetizar sus contenidos exclusivos para suscriptores.

Tras incursionar en Only Fans en el 2021, la también coach de salud cuenta con más de 5 mil suscriptores dentro de la plataforma, por lo cual Yanet ha logrado cumplir uno de sus sueños: irse a vivir a Nueva York.

Así lo ha manifestado en sus redes sociales, donde compartió que se mudó a Nueva York donde vive un hermoso departamento en Manhattan, una de las zonas más exclusivas y caras de NY.

En las fotografías que ha compartido con sus seguidores, la modelo regiomontana ha presumido los hermosos muebles que compró para decorar el departamento. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También ha subido diversas fotografías en las que ha compartido la maravillosa vista que tiene su departamento, que cuenta con una ventana amplia en la que se aprecia una gran vista, en la que cual se puede observar los rascacielos de la famosa Ciudad.