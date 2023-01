A bordo de un yate Camila Sodi presume sus curvas en sexy monokini

Camila Sodi se encuentra de vacaciones y, como es su costumbre, no revela el lugar al que viajó. Pero eso no le ha impedido compartir en su cuenta de Instagram fotografías en las que luce su escultural figura, como unas que la muestran a bordo de un yate y usando un monokini de dos colores. Uno de los mensajes que escribió fue: “Gozando la vida. Aquí andaba de tuxedo marino porque era Año Nuevo!”

En otras imágenes la bella actriz mexicana disfrutó de los rayos del sol y presumió uno de sus tatuajes, además de mostrarse impresionada al ver una ballena. Sus más de dos millones de seguidores en esa red social quedaron gratamente complacidos. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_) View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

A Camila (quien protagoniza tres series que se estrenarán este año) le gusta mucho practicar Pilates para mantenerse en forma, pero también es una gran fan del yoga. Hace unos días obtuvo más de 337,000 likes por unas fotos en las que aparece de cabeza, asumiendo una pose con la que mostró su flexibilidad y también sus curvas, al usar un microbikini de color rojo. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

También te puede interesar:

-Camila Sodi se muestra muy sensual, usando botas altas de látex y un suéter rojo

-En ajustados leggings Camila Sodi presume su retaguardia mientras practica Pilates