Chivas presenta sus dos nuevos refuerzos para el Clausura 2023 de la Liga MX y Fernando Hierro destaca su diversidad

Chivas de Guadalajara presentó de manera oficial a sus dos flamantes refuerzos de cara al Clausura 2023 de la Liga MX, los primeros en la era de Fernando Hierro como director deportivo. Los cuales son el mediocampista Víctor Guzmán y el delantero Daniel Ríos.

Es por este motivo que ambos jugadores hablaron en rueda de prensa, siendo ‘Pocho’ Guzmán el primero en hablar y decir que se ha ganado el puesto para ser refuerzo de un club del tamaño del Guadalajara.

“Las expectativas me las gané, vengo de jugar una Final y trato de transmitirlo con mis compañeros, la gloria es lo máximo en el futbol y qué mejor que ganarlo con esta institución, aquí se viene a ganar títulos: si no, no somos jugadores para esta institución. Sabemos que la expectativa está muy alta y si estamos en un equipo tan privilegiado como es Chivas, así va a ser cada partido” sentenció.

Por otro lado, Ríos, quien llevará el ‘9’, señaló que el tener la oportunidad de brillar con el Rebaño Sagrado es algo que siempre buscó y por lo que trabajó.

“Siempre dejé la puerta abierta, trabajé duro para regresar y tener la oportunidad de jugar en este equipo tan grande. Hubo charlas desde hace algún tiempo, pero en concreto se dio en poco tiempo. Estoy muy contento de estar acá, con la responsabilidad y el compromiso de estar en Chivas y la mentalidad que venimos a buscar campeonatos”, puntualizó.

Para finalizar, el español Hierro destacó este martes que, pese a tener solo dos fichajes, su equipo cuenta con una plantilla diversa y competitiva el Clausura 2023.

“Tenemos una mezcla de jugadores con experiencia y jóvenes. Refuerzos teníamos muy claros desde el primer día, pero las cosas se movieron poco; hay una realidad económica”, dijo durante la presentación de las nuevas figuras.

“Todo el proceso ha tenido una visión, un objetivo; darle la mejor plantilla posible al entrenador. Estamos contento de lo que he hemos presentado que es lo que hemos considerado lo más real; en ese aspecto podemos entrar tranquilos”, agregó.

También te puede interesar

–Tigres UANL recibe importante premiación en Europa debido su labor social y medioambiental

–Rayados de Monterrey ya tiene en mente el sustituto de César Montes para el próximo Clausura 2023 de la Liga MX

–Gil Alcalá abandona Pumas UNAM y jugará en otro equipo dentro de la Liga MX