La leyenda del tenis Martina Navratilova anunció que padece cáncer de garganta y de seno

La legendaria tenista Martina Navratilova ha sido diagnosticada con cáncer de garganta y de mama.

La 18 veces campeona de Grand Slam, que previamente tuvo otro cáncer de mama en 2010, comenzará tratamiento en Nueva York a finales de este mes.

Navratilova, de 66 años, dijo que ambos tumores se detectaron en una etapa temprana.

“El doble golpe es grave, pero reparable, y espero un resultado favorable”, dijo. “Va a apestar por un tiempo, pero lucharé con todo lo que tengo”.

La deportista también agradeció en sus redes sociales el apoyo que ha recibido luego de anunciar su padecimiento.

Navratilova notó un ganglio linfático agrandado en el cuello durante las finales de la WTA de noviembre en Fort Worth, Texas.

Una biopsia posterior reveló cáncer de garganta en etapa uno.

Durante las pruebas, también se descubrió un bulto en su seno, que luego se diagnosticó como un cáncer no relacionado.

“Ambos tipos de cáncer se encuentran en sus primeras etapas con excelentes resultados”, agregó la representante de Navratilova, Mary Greenham.

Navratilova debía cubrir el Abierto de Australia de este mes desde el estudio del Tennis Channel en Melbourne, pero tras el diagnóstico hará algunas apariciones remotas ocasionales.

En cuanto se supo la noticia, la tenista recibió una multitud de mensajes de ánimo y cariño que le llevaron a expresar su agradecimiento en Twitter:

Needless to say my phone and twitter are both blowing up so I will say again- thank you all for your support and I am not done yet:)

Xoxoxo

— Martina Navratilova (@Martina) January 2, 2023