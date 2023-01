El hijo de Sebastián Rulli debutó en redes sociales junto al actor y les llovieron piropos

Sebastián Rulli se ha caracterizado por mantener su vida personal de manera privada, especialmente cuando se refiere a los hijos que procreó con la actriz Cecilia Galeano. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos los detalles.

En entrevista con varios medios de comunicación, el protagonista de melodramas como “Vencer el pasado” y “Los Ricos también lloran” fue cuestionado sobre la reciente fotografía que publicó en redes sociales donde se le aprecia muy sonriente junto a su hijo Santiago.

Y es que la imagen cayó por sorpresa a sus fans y todos aquellos que conocían la decisión del actor de mantener su identidad “desconocida”, sobre todo al revelar que la postal fue capturada en uno de los momentos más especiales dentro de la vida del adolescente.

“NYC!! De esos viajes que quedarán en la memoria y tatuados en el corazón!! Verte sonreír así “Hijo Mío” es de los regalos más grande que la vida me da. Que se repitan muchos días como estos y podamos seguir compartiendo juntos ese amor infinito que nos une“, escribió Sebastián Rulli para acompañar el carrusel de imágenes que causó revuelo en Instagram.

Al respecto, el actor no pudo evitar compartir su motivación para compartir un poco más sobre la estrecha relación que mantiene junto a sus hijos. “Evidentemente yo me he sentido responsable de su integridad, y por supuesto que quería guardar eso para él. Ahora ya es adulto, no digo que sea el mas consciente de eso porque lo tiene que vivir, pero bueno, evidentemente, sí le gusta y lo disfruta y lo hace con precaución”, contó.

Aunado a esto, Sebastián Rulli apuntó que se ha dado a la tarea de preparar a su hijo para conocer las posibles consecuencias de compartir detalles sobre su vida privada. “Él sabe perfectamente cuáles son los riesgos y estamos al pendiente de todo eso, de que suba cosas que no le afecten en ningún momento (…) Gracias a Dios tengo muy buena comunicación, igual que su mamá”, finalizó.

