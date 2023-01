¿Cuál es el lazo familiar que une a Julio César Chávez Jr. con Ovidio Guzmán? Resurge el tema tras la detención del hijo del “Chapo”

Luego de la noticia de la captura en Sinaloa de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, en redes sociales se retomó el vínculo del detenido con el boxeador Julio César Chávez Jr., quien el año pasado habló en una transmisión en vivo sobre el lazo familiar que los une.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Milenio, en aquella transmisión de redes sociales por Instagram, el hijo mayor del César del Boxeo dijo que lo que lo une a Ovidio Guzmán es su hijastra Frida Guzmán, de 17 años, ya que su actual pareja, Frida Múñoz Román, la madre, mantuvo en el pasado una relación con Édgar Guzmán López, otro hijo del “Chapo”, por lo que Ovidio es tío de la pequeña.

“¿Ovidio? ¿El Ratón? Él es tío de mi hija, que ha sido mi hija mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona, yo no sé lo que dicen en otro lado“, mencionó, según declara el diario mexicano.

Sin embargo, Chávez Jr. recalcó que eso es lo único que los une, por lo que no desea que lo liguen directamente con el presunto narcotraficante aprehendido este jueves.

“Yo me llevo con todos, a mí no me liguen con nadie, el único parentesco que tengo es con este muchacho (Ovidio) porque es el tío de mi hija y por eso nada más”, acotó.

Sin embargo, en esa transmisión no fue la única en la que habló sobre el “Ratón”, ya que en al menos un par más de publicaciones se le ha escuchado mencionar su nombre.

“Me llevo bien con Ovidio, la verdad… ni nos vemos porque le tengo mucho aprecio y no quiero saber nada de cosas que dicen de él, no me interesa”, explicó cuando uno de sus seguidores le preguntó directamente sobre su relación con él.

“Yo soy gente del Ovidio (Guzmán), no de la Frida”, menciona en otro clip.

Vale recordar que Édgar Guzmán, padre de la hijastra de Chávez, fue asesinado el 8 de mayo de 2008.

