Durante sus vacaciones Adria Arjona presume su figura en microbikini rojo

Foto: Randy Shropshire for InStyle / Getty Images

Para terminar 2022 Adria Arjona se fue de vacaciones y aprovechó para tomarse unas fotos que posteriormente compartió en sus historias de Instagram. Ella lució muy relajada en la playa, mostrando su escultural figura mientras usaba un microbikini de color rojo.

La bella hija del cantante Ricardo Arjona no descuida su faceta de modelo, y lució espectacular en un vestido verde de la firma Carolina Herrera; además apareció en la portada de la revista L’Officiel, usando un atuendo de látex que remarcó sus curvas. View this post on Instagram A post shared by cfda (@cfda) View this post on Instagram A post shared by Adria Arjona (@adriaarjona) View this post on Instagram A post shared by Adria Arjona (@adriaarjona) View this post on Instagram A post shared by Adria Arjona (@adriaarjona) View this post on Instagram A post shared by Adria Arjona (@adriaarjona)

Adria obtuvo muy buenas críticas por su trabajo en la serie de Disney+ “Andor” (en la que comparte créditos con Diego Luna), y en su cuenta de Instagram publicó varias fotografías detrás de cámaras, complementándolas con un emotivo mensaje: “Estoy súper orgullosa de esta serie y de todos que formaron parte. Ser parte de Star Wars siempre fue un sueño y poder compartirlo con ustedes de manera auténtica para mi es súper importante. Así que yo y Diego hicimos todo el doblaje en español para ustedes”. View this post on Instagram A post shared by Adria Arjona (@adriaarjona)

