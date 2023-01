EEUU, Francia y Alemania enviarán los primeros tanques de guerra occidentales a Ucrania

Mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, impuso una tregua unilateral para celebrar la Navidad ortodoxa, aliados de Ucrania anunciaron el primmer envío de tanques de fabricación occidental para apoyar a ese país.

EE.UU., Alemania y Francia anunciaron en horas recientes que enviarán a Ucrania vehículos blindados occidentales, tras el pedido urgente hecho por el presidente Volodímir Zelenski.

De acuerdo con France 24, ayer, el presidente francés Emmanuel Macron dijo al líder ucraniano que su gobierno enviaría vehículos blindados de combate ligeros AMX-10 RC para ayudar en la guerra contra Rusia.

El Ministerio de Defensa francés dijo el jueves que pronto mantendrá conversaciones con su homólogo ucraniano para organizar la entrega de vehículos blindados de combate, en lo que será la primera vez que este tipo de vehículos de fabricación occidental se entregue al ejército ucraniano.

Por su parte, el presidente Joe Biden y su homólogo alemán, Olaf Scholz, han acordado enviar vehículos de combate de infantería para ayudar a Ucrania a luchar contra Rusia.

El anuncio conjunto se produjo tras una llamada telefónica entre Biden y Scholz y supone un cambio radical en el apoyo militar occidental a Ucrania, que ha solicitado hasta 700 vehículos blindados para ayudar a expulsar a los rusos.

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, el presidente Biden y el canciller Scholz expresaron su determinación común de seguir prestando el necesario apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario.

“Para ello, Estados Unidos tiene la intención de suministrar a Ucrania vehículos de combate de infantería Bradley, y Alemania, vehículos de combate de infantería Marder. Ambos países tienen previsto adiestrar a las fuerzas ucranianas en los respectivos sistemas”, explicó la Casa Blanca en un comunicado.

Zelenski pide más tanques

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski hizo un llamamiento a los socios occidentales para que suministren tanques a Ucrania, como ya se comprometió a hacer Francia.

En una alocución en vídeo en la que agradeció a Francia sus planes de mandar vehículos blindados occidentales a Ucrania, Zelenski dijo que sus otros aliados deberían hacer lo mismo.

“Recibiremos más vehículos blindados, en particular tanques de ruedas de producción francesa. Esto es lo que envía una señal clara a todos nuestros otros socios: no hay ninguna razón racional por la que Ucrania aún no haya recibido tanques de tipo occidental. Y esto es muy importante para restablecer la seguridad de todos los ucranianos y la paz de todos los europeos”, dijo el presidente ucraniano en un video.

Horas después de su petición de tanques, Estados Unidos y Alemania anunciaron el envió de vehículos blindados tipo tanque para ayudar a ese país en la guerra con Rusia.

