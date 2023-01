Fernando ‘Tano’ Ortiz revela no sentirse presionado para ser campeón con el Club América en la Liga MX

El Club América pintaba para ser el ganador de la Liga MX el pasado torneo corto. Sin embargo, el cuadro cayó en el pasado torneo realizado en suelo azteca de manera sorprendente y no pudo levantar el trofeo de campeón.

Sin embargo, el argentino Fernando ‘Tano’ Ortiz, actual entrenador del equipo azulcrema afirmó este jueves que no se siente presionado para salir campeón del torneo Clausura mexicano con América.

“No me pongo presión para ser campeón. Yo soy feliz viniendo acá, soy realista y sé lo que es la institución y la exigencia que hay por ganar el título, pero no me pongo presión”, subrayó Ortiz en rueda de prensa.

El Clausura será el tercer torneo para Fernando Ortiz al frente de América. El argentino llegó al banquillo en el Clausura 2022 en sustitución de su compatriota Santiago Solari, quien dejó el puesto tras los malos resultados obtenidos en dicha justa azteca. En ese certamen, recién llegado al cuadro azulcrema logró la clasificación al equipo a la liguilla en la que fue eliminado en semifinales por Pachuca.

En el Apertura 2022 el América terminó el torneo regular en primer lugar; en la fase final volvió a caer en la semifinal, ante el Toluca, algo que el entrenador reconoció están comprometidos a superar.

“El objetivo es ser campeón, no perdemos eso de vista, pero antes debemos pensar en salir victoriosos ante el Querétaro el sábado para poder fijarnos en lo demás”, explicó el estratega.

Las Águilas debutarán en el Clausura 2023 este sábado. Recibirán en el Estadio Azteca a los Gallos Blancos de Querétaro.

Refuerzos del Club América para el Clausura 2023

Para el actual torneo, América sólo cuenta con dos caras nuevas en su plantilla. El defensor de 22 años Israel Reyes y el guardameta Luis Malagón, pero el entrenador reconoció que espera que su directiva le traiga a alguien más.

“Estoy satisfecho con el plantel, pero aún hay tiempo para que vengan más refuerzos, la directiva sabe lo que pienso de ello y seguro que en estos días tendremos noticias para contar con la gente que yo quiero”, puntualizó el entrenador nacido en Argentina. 🔴 Conferencia de prensa: 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗢𝗿𝘁í𝘇 🦅

➡️ https://t.co/yM6qYpcUxH#SomosAmérica— Club América (@ClubAmerica) January 5, 2023

