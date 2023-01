Fernando ‘Nene’ Beltrán y el pedido a Alexis Vega antes de su partida de las Chivas de Guadalajara y de la Liga MX

Las Chivas de Guadalajara han tenido un lustro muy complicado en México, pues el conjunto tapatío no ha ganado ningún torneo en los últimos cinco años en suelo azteca. Como resultado, muchos técnicos han pasado por el banquillo del rebaño sagrado y ahora se espera que Veljko Paunovic sea el encargado de cambiar este rumbo.

Sin embargo, esto no es lo único que se espera por parte de la plantilla del equipo de Guadalajara, pues Fernando ‘Nene’ Beltrán también reveló un pedido muy especial para Alexis Vega, jugador estrella del equipo que está en el radar de diferentes equipos dentro y fuera de México.

Gracias a la entrevista realizada por TUDN, se supo que el ‘Nene’ le pidió a Vega quedarse con las Chivas hasta ganar algún título en la Liga MX, algo que puede suceder en el próximo Clausura 2023 en donde el conjunto tapatío arrancará su andar ante Rayados de Monterrey.

“Se ha armado un buen equipo, no de ahorita sino de tiempo atrás, donde han traído buenos jugadores en posiciones que hemos necesitado. Alexis regresó del Mundial y cómo jugó, las ganas que tenía de cumplir su sueño de irse a Europa y todo, yo sí he hablado mucho con él y le he pedido que lo necesitamos aquí, que vamos a echarle (ganas) aquí, que vamos a ganar y después si ya no estamos será otra cosa“, dijo Beltrán.

“Le digo güey vamos a quedar en la historia aquí y si no hacemos algo vamos a pasar como muchos jugadores que han pasado y no han ganado nada. Pocho también viene a ganar y el Piojo (Alvarado) también vino a ganar”, agregó ‘Nene’ Beltrán a TUDN.

Con su participación en el Mundial Qatar 2022 con la Selección de México, y su buen andar dentro del equipo azteca antes del comienzo de la Copa del Mundo, Vega ha estado en el radar de diferentes equipos, en donde Tigres UANL salió como unos de los posibles compradores de su ficha.

