Fiscal especial recibe documentos de Wisconsin y Nevada sobre intentos de revocar las elecciones de 2020

El fiscal especial Jack Smith, quien está al frente de dos investigaciones relacionadas con Donald Trump, recibió una gran cantidad de documentos nuevos de los funcionarios electorales locales de Wisconsin y Nevada que fueron citados como parte de la investigación criminal del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020, según CNN.

Los documentos fueron entregados a Smith por funcionarios en el condado de Milwaukee, en Wisconsin, y el condado de Clark, en Nevada, en respuesta a la citación de Smith. Incluyen comunicaciones con abogados que trabajan en nombre del expresidente Donald Trump.

Las citaciones solicitaban cualquier comunicación con varias personas involucradas en los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 a nivel estatal, incluidas algunas que se sabe que son de interés para los fiscales federales y fueron identificadas por el comité selecto de la Cámara que investigó el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, como actores clave en el impulso para cambiar la victoria de Joe Biden.

Entre ellos se encuentra James Troupis, un abogado detrás de una demanda fallida que cuestiona los resultados de las elecciones en Wisconsin.

Troupis también participó en los esfuerzos para presentar listas de electores falsos de estados clave en los que Trump había perdido las elecciones, así como en la campaña de presión sobre el entonces vicepresidente Mike Pence para que no certificara los resultados de las elecciones, según documentos publicados por el comité del 6 de enero de la Cámara.

La respuesta a la citación de Smith por parte de los funcionarios del condado de Milwaukee no se había informado previamente. The Associated Press informó por primera vez que los funcionarios del condado de Clark también habían entregado documentos al fiscal especial.

Las citaciones solicitaban comunicaciones de funcionarios locales con Donald Trump específicamente y una lista de varias personas que trabajaron con su campaña o la asesoraron.

