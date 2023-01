Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 6 al 8 de enero de 2023

La afamada astróloga Mhoni Vidente te dice lo que le espera a tu signo del zodiaco este fin de semana para tener 3 días de lo mejor y pase un feliz fin de semana de Reyes Magos.

Aries

Fin de semana de tomar las decisiones para crecer en este año que comienza, recuerda que tu signo va a estar atravesando por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento.

Te llega la invitación de un negocio de publicidad o diseño, acéptalo que te va ir de lo mejor, van ser unos días con tu pareja de mucha estabilidad y te sentirás de lo más seguro en tu relación amorosa y para los Aries que están solteros, les va a venir un amor muy compatible con tu signo.

Trata de hacer todos tus pagos y no dejar deudas pendientes para que puedas comenzar sin problemas este año, comienzas el régimen de una dieta y ejercicio para mantenerte en forma, pagos de seguro de tu coche o seguro de gastos médicos. Te viene un golpe de suerte el día 6 de enero con los números 01, 27 y trata de usar mucho el color azul fuerte, trata de cuidar tu patrimonio y economía, recuerda que tu signo su elemento es el fuego y vive de las fantasías y eso a veces te hace caer en cuestiones de muchos gastos innecesarios, así trata de administrarte más en todo lo que vayas a comprar.

Tauro

Viernes de cambios en tu trabajo y contorno laboral, recuerda que va a ser un mes de transformación para tu signo, así debes estar atento a todas las energías que se van a estar moviendo a tu alrededor.

Días de llegada de un nuevo jefe a tu ámbito laboral, van a ser días de mucha tensión en tu vida así trata de relajarte y dejar que todo fluya. Vendes tu coche y lo cambias por uno más reciente, te busca un amor del pasado para volver, pero recuerda que si ya e hizo una vez te la volverá a hacer.

Cuídate de problemas de piquete de mosquitos o alergias, recuerda que vas a estar un poco bajo en tus defensas de tu cuerpo, te invitan a un negocio de compra y venta hazlo te va a ir bien, recuerda que tu habilidad para hacer amigos te ayuda a ser buen vendedor. Haces pagos de tu tarjeta de crédito y deudas de tu casa, te viene un golpe de suerte el día 07 de enero con los números 02, 41 y trata de usar más el color verde claro, recuerda que debes de controlar el mal carácter y no cargarte con energías que no son tuyas que estos días alguien muy importante que vas a conocer va iluminar tu camino al éxito.

Que no te de flojera empieza ya a volver al gimnasio y seguir con tu dieta, que recuerda que tu signo su punto débil es hacer mucho estómago. En el amor serán unos días de estar conociendo personas muy afines a tu vida.

Géminis

Viernes de pagos y ponerse al corriente con tus deudas, trata de estar un poco más controlado con tus comparas y empezar un sistema de ahorro en este año que comienza. Cuídate de problemas de mal de ojo y envidias, recuerda que tu signo es aire y esto te hace estar siempre atrayendo los problemas, por eso te recomiendo no caer en provocaciones y dejar que todo lo fluya a tu alrededor y cargar un limón verde en tu bolsa de protección.

Tendrás un golpe de suerte el día 08 de enero con los números 07, 16, te invitan a salir de viaje, días de mucha pasión a tu alrededor saldrás con personas, pero sin nada de compromiso firme, recuerda que lo mejor de tu signo es que siempre estarás acompañado de una pareja amorosa.

Días de comenzar esa tarea de ser mejor persona y verte de lo mejor, recuerda que tu signo es muy vanidoso y siempre quiere que lo volteen a ver, así trata de ya empezar esa dieta saludable y régimen de ejercicio, que este año que comienza va a ser de muchos viajes a la playa. Días de estar analizando qué quitar de tu vida o alejarte de esas personas toxicas que solo te buscan cuando necesitan algo de ti, recuerda que el mejor amigo es el que está contigo, aunque no lo busques y te da la mano sin pensar, así aprende ya a diferenciar entre interés y amistad.

Cáncer

Fin de semana de estar con mucha prisa por resolver las situaciones que te dejaron el año pasado, recuerda que tu signo es el más responsable del zodiaco y eso te hace estar siempre presionado por cumplir tus obligaciones, recuerda que estas en tu etapa de transformación y cambios positivos porque tu signo atraviesa por etapa de prosperidad, así que no lo pienses tanto hazlo que el éxito viene a tu vida.

Con tu pareja te veo estable por tu impulso sexual es más fuerte que tu fidelidad, así vendrá a tu vida un amor prohibido que hablarás de mucha pasión en tu entorno. Te viene un golpe de suerte el día 06 de enero con los números 08, 26 y trata de usar más el color blanco que te va a atraer más abundancia.

Recuerda que tu signo vive para experimentar emociones y crear nuevas formas de vivir, así que estos días no te detengas y empieza a vivir intensamente y lograr esa dieta alimenticia y el régimen de ejercicio para que te veas de lo mejor, y eres el protector de la familia y el pilar para sobrellevar todos los problemas, así que trata de mantener esa unión familiar.

Leo

Días de no cansarte de decirte que este es tu año de triunfos en todos los sentidos, en tu ámbito laboral te llega la revisión de tu jefes así trata de tener todo en orden y mantener esa buena actitud laboral. Sigues renovándote en tu persona y vas con un médico para seguir con la dieta y el régimen de ejercicio, recuerda que el punto débil de tu signo es la indecisión así que trata de mantenerte en tu forma de verte de lo mejor.

Fin de semana de hacer unas compras para ti, recuerda que debes de aprovechar las ofertas y solo comprar lo que vas a necesitar para estimular el ahorro en este año. Un amor prohibido te va a estar buscando en estos días, pero es solo para tener sexo, recuerda que tu signo es el más atrayente de esos deseos sexuales así que te quiere solo divertir está bien, pero no nunca te enamores de amores que no son para ti.

Trata de no caer preso de los chismes en tu escuela o trabajo, así que no platiques lo que te platiquen para que no estén rodeado de problemas. Decides cambiar tu coche por uno más reciente. Viernes de muchos pagos y estar actualizando tus finanzas, te viene un golpe de suerte el día 07 de enero con los números 36, 50.

Virgo

Viernes de estar actualizando toda tu papelería personal y hacer los pagos correspondientes de tus deudas, recuerda que tu signo es el más administrado del zodiaco y en este año vas a ver reflejado la buena economía y hacer lo que realmente necesitas para triunfar en todo lo laboral y de negocios.

Como buen signo de tierra que todo la rectitud y capacidad para resolver los problemas en su momento te va a hacer en este año un gran líder empresarial y social. Tus números mágicos van a ser el 25, 66 y te viene un golpe de suerte el día 08 de enero. Cuídate de problemas de ansiedad o trata de no pensar lo que no tiene solución y verás que tendrás un año sin enfermedades.

Mandas arreglar tu coche o le cambias una llanta, recuerda que eres del signo de tierra y eso te hace siempre llegar a tus metas paso a paso y siempre ser muy realista de todo lo que emprendas y así aplicarte en tu metas profesionales. A los Virgo que están casados o comprometidos traten de no pelear y llevar una relación más armoniosa. Te viene un golpe de suerte el día 06 con los números 01, 33 y trata de usar mucho el color amarrillo para atraer la suerte. Te regalan una mascota, te llega una papelería legal que te dará mucha alegría.

Libra

Viernes de estar con las energías positivas a tu favor así trata de organizarte en todos tus pendientes de pagos y actualizar tu papelería para que empieces con el pie derecho este año. Decides ahora si ponerte un régimen alimenticio más sano y hacer ejercicio, recuerda que tu signo es el más vanidoso y el que siempre quiere llamar la atención de los demás, por eso trata de mantenerte en forma y dejar a un lado la flojera que este año va a ser tuyo en todo lo relacionado en eventos sociales y estar saliendo de viaje constantemente.

Te viene un golpe de suerte el día 07 de enero con los números 23, 40 y trata de usar más el color rojo y blanco para atraer más la suerte. Van a ser unos días de mucha pasión con tu pareja y decides ahora si formar una relación más formal y duradera y para los Libra que están solteros les va a venir un amor del signo de fuego que va a ser muy compatible contigo.

Escorpio

Fin de semana de estar poniendo en orden todo lo que vas a realizar en este año, recuerda que tu elemento es el agua y eso te hace ser muy perseverante y siempre llegar a sus metas que se traza, solo debes de tener cuidado con tu inestabilidad sentimental que como eres el más sensible y eso te hace depender mucho de tus emociones.

Te llega la propuesta de cambio de trabajo más positivo, te invitan a salir de viaje en estos días, va a ser unos días de estar pagando deudas y empezar ya el sistema de ahorro que necesitas para estar avanzando en la vida.

Te viene un golpe de suerte este 07 de enero con los números 18, 99 y trata de usar más el color azul claro, recuerda que tu signo es muy dramático y depresivo por eso te recomiendo ya llevar a cabo un sistema de alimentación más saludable y el hacer yoga o meditación, que eso te va a ayudar mucho a estar más estable en tus emociones.

Sagitario

Días de seguir con tus relaciones públicas para estar avanzando en tu ámbito laboral en todo lo que propongas, así que recuerda que este va a ser tu año en cuestiones de conseguir mejores puestos de trabajo, así que trata de seguir así de carismático y de ir a todos los eventos que te inviten.

Recuerda que tu elemento es el fuego y eso te hace ser el más astuto e inteligente, por eso te recomiendo empezar una carrera universitaria o tomar cursos de idiomas para que te capacites mejor. En cuestiones amorosas debes de tener cuidado y aprender a ser más paciente con tu pareja y no caer en celos infundados.

Te viene un golpe de suerte el día 08 de enero con los números 23, 50 y trata de usar más el color gris o verde que eso te atraer más abundancia. Te viene un amor del pasado para volver, sales de viaje para hacer unas compras, trata de no decir mentiras recuerda que tu signo siempre quiere impresionar a los demás, pero no lo necesitas con tu carisma haces que todo mundo se asombre de ti.

Capricornio

Días de cumpleaños, recuerda que siempre te llega tu día de nacimiento tus energías positivas se multiplican, a buscar tu éxito recuerda que va a ser un año de retos en todos los sentidos y las energías positivas te estarán rodeando, así no lo dudes de tomar esa decisión de cambio de trabajo y de poner un negocio.

Haces pagos atrasados de tu tarjeta de crédito y pones al corriente, van a ser unos de cambios muy positivos en tu vida, decides empezar el ejercicio y la dieta para mantenerte más saludable. En cuestiones amorosas no busques tanto una pareja, deja que el mismo destino te sorprenda con un amor compatible y verás que en estos días va a venir alguien del signo de Aries o Virgo que hablará de una relación amorosa.

Te viene un golpe de suerte el día 06 de enero con los números 05, 30 y trata de usar más el color rojo fuerte. Recuerda que tu signo de tierra y siendo la cabra te hace ser el más discreto y serio del zodiaco y eso te ayuda mucho en tu vida laboral porque no te metes en problemas que no son tuyos y haces que el éxito llegue más rápido a tu vida por ser tan reservado de tus logros.

Acuario

Fin de semana de estar con muchas sorpresas agradables alrededor de tu vida, por fin llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado. Van a ser unos días de ponerse al día con tus pagos de tu casa o coche y te actualizas en tus deudas. En cuestión amorosa va a ser un año de tener dos amores a la vez, en sí va a ser el signo más conquistador y eso te va hacer el más coqueto, recuerda que tu signo siempre quiere dominar en lo sexual y este año se te va a dar.

Te viene un golpe de suerte el día 08 de enero con los números 24, 45 y tarta de usar más el color rojo y azul, que eso te atrae más la abundancia, recibes la invitación a una boda familiar y va a ser en una playa. Piensas en seguir con tu régimen de ejercicio que siempre tu signo le gusta mucho competir en torneos, así trata de seguirte preparando para que alances la meta. Tu signo más compatible va a ser Tauro y Escorpio, en cuestión de negocios siempre debes de tener cuidado con lo que firmas para que no caigas en fraudes.

Piscis

Fin de semana de buena suerte en todo lo relacionado en lo profesional, recuerda que tu signo es muy extremista en todo lo que realiza y más en lo amoroso cuando se enamora da todo y cuando deja de amar odia a las exparejas, por eso tienes que buscar ya una equidad en tus sentimientos.

Va a ser unos días de volver a tomar la rutina de trabajo y escuela, así trata de administrarte más en tu tiempo para que después no se te haga tarde en tus labores. Te regalan un perfume un nuevo amor, te viene un golpe de suerte el día 07 de enero con los números 18, 70 y trata de usar más el color blanco, que eso te va a ayudar a tener más abundancia.

Ya debes ir con tu médico para que te revises los problemas en las hormonas y la sangre, recuerda que tu signo es tan fuerte que soporta el dolor, pero siempre necesitas estar sano. Haces unas compras de boletos de avión para irte con tu pareja de vacaciones. Un amor del signo de Capricornio o Virgo hablará de formalidad contigo, recuerda que tu energía es tan fuerte que siempre se hace notar por eso es importante que te mantengas en forma y seguir con tu ejercicio y un consejo no caigas presa de personas, que solo te quieren utilizar recuerda que en esta vida tu tiempo vale y tú le pones el precio a tu trabajo.

