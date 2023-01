Canciller mexicano descarta que la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos sea inmediata

La captura de Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, representó un contundente golpe al Cártel de Sinaloa y un éxito más del gobierno mexicano en el combate al crimen organizado.

Después de un violento día en Culiacán, Sinaloa, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán ya duerme en una celda del penal del Altiplano, es decir, el mismo centro penitenciario donde, años atrás, su padre se fugó a través de un túnel.

Ahora, el siguiente paso es realizar el proceso judicial correspondiente, y atender la solicitud de extradición sobre Ovidio que el gobierno de Estados Unidos tramitó en septiembre de 2019.

Sin embargo, todo parece indicar que “El Ratón” no enfrentará a la justicia estadounidense en un corto plazo, tal como lo dio a entender el canciller mexicano Marcelo Ebrard, al señalar que su extradición no se dará de manera inmediata.

#ÚLTIMAHORA Tras la captura de Ovidio Guzmán, hijo del capo encarcelado Joaquín "El Chapo" Guzmán y quien es requerido por la justicia estadounidense. Marcelo Ebrard descarta extradición fast-track porque se tiene que seguir la ley Mexicana pic.twitter.com/ocjXnjfe7Y — Gisela García (@giselanoticias) January 6, 2023

“Hay un procedimiento que se tiene que seguir según la ley mexicana. Se tendría que presentar el día de hoy ante las autoridades. No podríamos extraditarlo o proceder a extraditarlo en estas circunstancias el día de hoy, o mañana, o pasado. No se podría. Tenemos que cumplir las formalidades que la ley nos impone”, comentó el funcionario.

Al ser cuestionado si el arresto del joven narcotraficante era un “regalo” para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien vendrá a México la próxima semana a la X Cumbre de Líderes de América del Norte, Ebrard rechazó esa hipótesis.

“No tienen que ver, porque este operativo se mantuvo en reserva por parte de las autoridades encargadas de hacerlo y no hubo consulta política de gabinete. Entonces, no hay relación entre la operación política y la Cumbre. De otra manera, lo tendría claro que sí sería. Algún tipo de intercambio no lo hay”, comentó el canciller.

Asimismo, negó que en la captura de Ovidio hayan participado agentes estadounidenses. “Entonces sí hay solicitud de extradición y no hay participación, que yo sepa, de ningún agente extranjero en nuestro territorio”, sentenció.

También te puede interesar:

– Niños sicarios, saqueos y ataques a aviones: Así se vivió la jornada de terror en Culiacán tras arresto de Ovidio.

– Ovidio Guzmán: cómo fue el “Culiacanazo”, la fallida operación con que se intentó capturar al hijo del Chapo en 2019.