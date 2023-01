Bárbara de Regil tiene un cambio radical de look

La actriz mexicana Bárbara de Regil ha comenzado este 2023 con un cambio de look radical, se cortó su larga y abultada cabellera. Parte de su atractivo era justamente su melena, la cual le ha dado una personalidad en los diferentes papeles que ha interpretado en los últimos años.

Por medio de una publicación de Instagram, De Regil compartió cómo fue el proceso de su cambio en un video. Los millones de fans que siguen la actriz recibieron con agrado su transformación. Por años se acostumbraron a ver a Bárbara con el cabello largo.

A pesar de que la misma mexicana de 35 años estaba renuente a despojarse de su cabellera, al ver el resultado final, se mostró satisfecha, al mencionar en el pie del video: “Me siento increíble con este cambio”. La intérprete Miranda en ‘Ni tú ni yo’ añadió: “Me doy cuenta lo fácil que es engañar en redes, piensas que la vida de los demás es perfecta y que todo es felicidad y no”.

Bárbara agregó que a pesar de que le gustó el resultado debe adaptarse, precisamente porque por años mantuvo su cabello bastante largo, pero bien cuidado. Por ello, dijo: “Me cuesta traer el pelo tan cortito, no voy a mentir, nunca voy a mentir, ni voy a decirles wow un cambio de look tan drástico y me siento brutal”.

En el video se puede apreciar la reacción de la hija de la actriz, quien por su expresión no da crédito que su mamá se cortara su melena, incluso se lleva una de sus manos al rostro como una señal de sorpresa. En el clip se puede constatar que el corte fue profundo, pues el largo de su melena le llegaba a la cintura, teniendo como resultado final un cabello a pocos centímetros debajo de los hombros.

En la publicación de Instagram también añadió: “Me dormí pensando… Bárbara no importa el corte de pelo, no importa que tengas estrías en las pompas y en las boobies, dientes chuecos, juanetes. Lo que me importa es quién soy, qué le das a los demás, lo que importa es que siempre soy yo misma y tengo paz en mi corazón”.

De acuerdo con la protagonista de ‘Rosario Tijeras’ el corte obedeció a temas laborales, por lo que en su próximos papeles e interpretaciones sus seguidores podrán ver a la actriz con este nuevo estilo, el cual la hace ver más joven de lo que aparenta.

También te puede interesar:

–Bárbara de Regil, de “Cabo”, se muestra haciendo ejercicio en microtanga amarillo neón

–Bárbara de Regil se da un baño de agua helada usando un microbikini estampado

–Cuál fue el secreto de Khloé Kardashian para bajar de peso