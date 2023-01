Trevor Bauer se manifestó tras su salida de Los Angeles Dodgers y dijo estar decepcionado

Luego de la reducción del castigo hacia el lanzador Trevor Bauer por “violar la política de conducta personal”, Los Angeles Dodgers comunicaron el pasado viernes la decisión de prescindir de sus servicios para la temporada 2023. Tras el anuncio, el jugador se manifestó al respecto y dijo estar decepcionado por lo ocurrido. A través de las redes sociales, Bauer aprovechó el impacto mediático de la noticia para referirse a la decisión de la franquicia.

“Si bien no pudimos comunicarnos durante la licencia administrativa y el proceso de arbitraje, mis representantes hablaron con los líderes de los Dodgers inmediatamente después de la decisión; tras dos semanas de conversaciones sobre mi regreso a la organización, me senté con los líderes de los Dodgers en Arizona, quienes me dijeron que querían que regresara y lanzara para el equipo este año”, inició.

“Si bien estoy decepcionado por la decisión de la organización hoy, agradezco la gran cantidad de apoyo que he recibido del clubhouse de los Dodgers. Les deseo lo mejor a los jugadores de los Dodgers y espero competir en otro lugar”, finalizó el pitcher en un comunicado.

Los Dodgers tendrán que pagar al lanzador más de $22 millones de dólares por la temporada 2023 que no jugará. Esta decisión se da dos semanas después que el ganador del Cy Young obtuviese una reducción de la sanción de 324 partidos a 194, lo que significaría la vuelta inmediata a los diamantes.

No obstante, le serían descontados los 50 juegos restantes por el inicio de la temporada 2023. Esta situación le dio un plazo de 14 días a los Dodgers para decidir el futuro del lanzador.

Bauer quien se unió al conjunto angelino en febrero de 2021 con un contrato de $102 millones de dólares por tres años. Posteriormente fue acusado de agresión sexual por una mujer con la que habría tenido par de encuentros sexuales, aunque el pitcher lo negó.

Tras esto, dos mujeres más denunciaron al lanzador y el comisionado de la MLB a anunció la sanción de 324 juegos sin acción en la Gran Carpa.

