Anitta aplica perfume en su retaguardia, usando un body rojo de corte alto

Anitta siempre luce espectacular, y para comenzar el año causó sensación con un original atuendo de medias, velo, guantes y sostén de animal print, que complementó con botas doradas y un body rojo de corte alto con el que lució al máximo su retaguardia. Precisamente en esa parte de su cuerpo aplicó su perfume Puzzy, mostrándose ante su público en concierto.

La reguetonera brasileña está muy satisfecha con los resultados de la fragancia, y compartió en su cuenta de Instagram un promocional en blanco y negro en el que modela sexy lencería, sin olvidar una botella del producto: “La fragancia Alpha es bastante diferente, más fuerte y quizás incluso más masculina”. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta despidió 2022 en los alpes franceses, donde paseó y esquió en compañía de varias amigas, y hasta en ese lugar ella lució elegante y sensual. Recientemente compartió varias fotografías en Instragram que la muestran durante esos días de descanso, y las complementó con el mensaje: ” Las mejores vacaciones (¿Por qué tengo que irme?)” View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

