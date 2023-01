Nick Carter hará canción para su difunto hermano Aaron

A más de dos meses de que murió el cantante Aaron Carter, su hermano Nick, quien es miembro de los Backstreet Boys, dio a conocer que planea editar una canción inspirada en Aaron, con quien tuvo una complicada relación a lo largo de su vida.

De acuerdo con TMZ intérprete, de 42 años, comenzó a preparar la composición de la canción después de la muerte de Aaron en noviembre del año pasado, en la que expresa su angustia porque, aparentemente, su hermano menor nunca encontró la paz.

El informe también indicó que, supuestamente, se planea producir un videoclip para la canción. Hasta el momento, se sabe que el contenido estaría lleno de imágenes inéditas de los hermanos durante su juventud.

