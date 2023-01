COVID: Concejo Municipal de Los Ángeles vota de nuevo para terminar a partir del 1 de febrero con el estado de emergencia local

El Concejo Municipal de Los Ángeles votó nuevamente este martes para poner fin al estado de emergencia local por la pandemia de COVID a partir del 1 de febrero, luego de que fracasó una moción para extender la emergencia y mantener las protecciones temporales para los inquilinos.

En diciembre, el Concejo votó para establecer una fecha para que termine la emergencia después de extenderla indefinidamente cada mes desde marzo de 2020.

Relacionado: En febrero de 2023 la ciudad de Los Ángeles pondrá fin al estado de emergencia que se declaró por la pandemia de COVID

Los concejales Eunisses Hernández y Hugo Soto-Martínez nuevamente presentaron una moción de enmienda para descartar la fecha de finalización, que se quedó a un voto de los ocho requeridos. En diciembre, una moción similar se quedó corta por dos votos.

En California, el estado de emergencia COVID termina el 28 de febrero de 2023.

El presidente del Concejo Municipal, Paul Krekorian, respaldó la fecha de finalización, pero buscó separar las protecciones de los inquilinos con el estado de emergencia por COVID.

Krekorian también se comprometió a organizar los artículos relacionados con la protección de los inquilinos después de que sean aprobados en comités.

“La protección de los inquilinos no está ante nosotros. Lo que tenemos ante nosotros es si hay un estado de emergencia por COVID, y no lo hay. Claramente no lo hay”, declaró el presidene del Concejo Municipal.

La moción de enmienda tenía la intensión de mantener el estado de emergencia hasta que el Concejo Municipal implementara protecciones permanentes para los inquilinos.

El estado de emergencia local garantiza que las protecciones para inquilinos creadas durante la pandemia permanezcan vigentes, pero las protecciones de desalojo de largo plazo en Los Ángeles debido a las dificultades por COVID también expiran a partir del 1 de febrero.

En octubre de 2022, el concejo votó 12-0 para aprobar un paquete de recomendaciones de un comité del propio concejo para cancelar las protecciones a los inquilinos.

De acuerdo con la determinación del concejo, a partir de febrero de 2024, los propietarios podrán reanudar el aumento del alquiler en los apartamentos con control de renta, que representan las tres cuartas partes de las unidades en Los Ángeles.

Los inquilinos que no han hecho los pagos desde marzo de 2020 tendrán que cumplir con dos plazos de pago. Según la ley estatal, tienen hasta el 1 de agosto de 2023 para pagar el alquiler atrasado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Según la moratoria de la ciudad, los inquilinos tendrán hasta el 1 de febrero de 2024 para pagar el alquiler acumulado del 1 de octubre de 2021 al 1 de febrero de 2023.

Te puede interesar:

· COVID-19: una encuesta reveló que subió la aceptación de la vacuna en 2022

· Más escuelas establecen mandatos de mascarillas ante aumento de casos de COVID en todo el país

· Distrito Escolar de Los Ángeles pide a padres realizar pruebas COVID a sus hijos antes del regreso a clases