COVID-19: una encuesta reveló que subió la aceptación de la vacuna en 2022

A cuatro años de la aparición del virus del SARS-CoV-2 o Covid-19, muchas son las expectativas e interrogantes sobre la vacuna que probablemente podría poner fin al contagio. Aunque al principio se especulaba sobre su proceder, si tenía algún efecto secundario ante personas con cierto tipo de enfermedades y cuál de todas las que salieron al mercado era la más efectiva; ciertamente una encuesta afirmó que su aceptación fue de un 79% en el 2022.

La investigación fue realizada por el Instituto de Salud Global de Barcelona y la Escuela de Salud Pública y Política Sanitaria de la Universidad de Nueva York, a 23 países (Brasil, Canadá, China, Ecuador, Francia, Alemania, Ghana, India, Italia, Kenia, México, Nigeria, Perú, Polonia, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos) en cada uno de ellos se tomó una muestra de mil personas, para hacer un total de 23 mil encuestados.

Los resultados señalaron que pese al aumento de la aceptación de la vacuna contra el Covid-19, aún hay personas que desconfían en la dosis de refuerzo, 8 países en total han aumentado esta tasa y esto se debe a las nuevas variantes, la desinformación, las farmacéuticas que las realizan e incluso en los gobiernos. Por esa razón, los investigadores manifestaron la importancia de nuevas estrategias de comunicación para contrarrestar el rechazo a la vacunación.

La vacuna es confiable, dicen los expertos

La pandemia del coronavirus, ha sido una de las más agresivas hacia la población, se presenta con síntomas de una gripe o resfriado común, sin embargo si no se trata a tiempo puede afectar el sistema respiratorio y nervioso. Lo particular de este virus es que hay personas que pueden estar contagiadas y no presentar ninguna sintomatología, lo que hace que el Covid se propague aún más rápido.

Teniendo en cuenta que la pandemia todavía no ha terminado, Jeffrey V Lázaro uno de los investigadores del grupo alentó a las autoridades de los diferentes países a abordar con urgencia la indecisión de sus poblaciones a no vacunarse, indicó que la vacuna es un método de prevención e inmunización ante el virus.

Uno de los datos más alarmantes fue que el 40% de los encuestados declaró no estar interesado en las noticias o informaciones del coronavirus, mucho menos respaldar las políticas de vacunación de sus mandatarios.

Las conclusiones a las que llegaron los desarrolladores del estudio, es que si se quiere tener efectividad en las propagandas sobre la vacunación contra el Covid, las estrategias de salubridad deben renovarse y adaptar a cada entorno y población la información.

En el 2021 la Organización Panamericana de la Salud, también publicó un informe en torno al tema. Aproximadamente de 14 países caribeños fueron encuestados sobre la efectividad de la vacuna y todos arrojaron datos alentadores. Las conclusiones a las que llegó la institución sanitaria es que la vacuna es confiable.

Los médicos encuestados y personal de salud en general, si consideran a la vacuna como un gran método de prevención del Covid-19, pero para la fecha habían alertado que el conocimiento de la población sobre dónde provenían las vacunas hace que las rechacen o las acepten.

