Obesidad en niños: la American Academy of Pediatrics lanzó su primera guía para tratarla en 15 años

La obesidad infantil se ha convertido en un problema de salud mundial, según datos estadísticos de la Federación Mundial de Obesidad se estima que para el 2030, la cifra de esta enfermedad alcance los 254 millones de niños y adolescentes. Una condición que afecta a cerca de 14 millones de jóvenes sólo en Estados Unidos.

Por esta razón, doctores de la American Academy of Pediatrics, desarrollaron y publicaron una primera guía para tratar la obesidad infantil en un período de 15 años. De acuerdo con los expertos, a esta enfermedad no se le puede dar tregua, poner en estado de espera u observación, ya que de no tratarse a tiempo y de manera severa los niños y jóvenes afectados pueden desarrollar otros padecimientos como: diabetes tipo 2, presión arterial alta, colesterol, enfermedades del corazón, entre otros.

Las investigaciones determinaron que los niños que padecen y luchan contra la obesidad infantil, deben ser analizados y dependiendo de su desarrollo y edad, postularse para medicamentos o cirugías que contrarresten las consecuencias de esta enfermedad. Las evaluaciones comprobaron que los niños de hasta 12 años pueden optar por fármacos, mientras que los que superen esta edad deben ser tratados en el quirófano.

Para la directora del Center for Healthy Weight and Nutrition, Eneli Ihuoma estas nuevas acciones para bajar de peso, deben complementarse con un régimen alimenticio, rutina de ejercicio e intervenciones en el comportamiento y estilo de vida. Ihuoma afirma que de esperar a que los niños o adolescentes tomen conciencia por sí solos, puede empeorar el problema.

Un fármaco contra el sobrepeso

Por su parte, la codirector del Centro de Medicina Pediátrica de la Universidad de Minnesota, Aaron Kelly asegura que, la obesidad no está relacionado con el estilo de vida, en el sobrepeso intervienen factores biológicos y genéticos.

En consecuencia, en el mercado hay nuevos procedimientos farmacológicos para tratar la obesidad a nivel neuronal, por ejemplo Wegovy el cual se aplica de manera inyectada y es indicado para niños mayores de 12 años, este medicamento, según el doctor Justin Ryder del Hospital Pediátrico Lurie de Chicago “afecta la forma en que las vías entre el cerebro y el intestino regulan la energía”.

Es decir, que Wegovy, tiene como función controlar la comunicación entre ambos órganos, estimulando en el cerebro una sensación de saciedad y que tenga un límite en su ingesta de alimentos, de esta manera no se aumenta de peso.

Asimismo, este medicamento que en un primer momento fue utilizado para tratar la diabetes tipo 2, ya fue aprobado por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos para el uso en adultos y el control del peso.

Sin embargo, otros doctores alegan que es muy rápida la forma en cómo se está tratando el problema de obesidad infantil a través de medicamentos y cirugías. “Estoy en contra del uso voluntario de esos medicamentos sin abordar la causa del problema”, dice Dr. Robert Lustig, especialista en endocrinología pediátrica de la Universidad de California en San Francisco.

Recomiendan hacer más estudios para determinar si el uso prolongado de estos medicamentos puede causar efectos secundarios a largo plazo en los pacientes.

Datos alarmantes

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, solamente en Estados Unidos el 20% de los niños sufren de obesidad infantil y aproximadamente el 42% la padecen los adultos. En el 2022, el informe publicado por State of Obesity 2022: Better Policies for a Healthier America expresa que de cada diez adultos estadounidense, cuatro de ellos tiene obesidad, y alerta ante la posibilidad de que la tasa siga aumentando.

En el documento además detallan que 19 estados de EEUU, superan el 35% de la tasa de obesidad. Aunque lo atribuyen a varios factores, entre los que resalta el genético y biológico. Los investigadores manifiestan que de querer abordar este problema, se debe empezar por analizar el ámbito social, económico y cultural donde viven las personas con sobrepeso.

