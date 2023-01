Biby Gaytán presume mirada de impacto en un ‘close up’ que pondría a temblar a cualquiera

Biby Gaytán no le tiene miedo al qué dirán y su más reciente publicación en redes sociales lo comprueba, pues se dejó ver más real que nunca en una fotografía que mostró cada detalle de su piel, ¡sin retoques ni filtros! Aquí te contamos los detalles.

La estrella de melodramas como “Camila” y “Dos mujeres, un camino” recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores cuál es su look favorito de maquillaje, mismo que siempre la saca “del apuro” y la hace lucir elegante.

“‘Una mirada dice más que 1000 palabras’. Este ha sido mi maquillaje de ojos favorito para esta temporada de fiestas”, escribió Biby Gaytán para acompañar un carrusel de imágenes en el que se aprecia un ‘close up’ o acercamiento extremo a su mirada miel.

Y si bien el maquillaje atrajo decenas de comentarios de apreciación, para el público significó mucho que la famosa se mostrara sin filtros y sin miedo a dejar al descubierto la textura de su piel.

Para muchos no pasó desapercibido que a sus 50 años de edad cuenta con un cutis envidiable, y aunque en las fotografías se aprecia una que otra arruguita, estas son casi imperceptibles.

Como resultado de esta hazaña, no tardaron en hacer su arribo decenas de internautas que aprovecharon la oportunidad de dedicarle un piropo.

“Como es que no tiene arrugas? Queremos saber tu crema de ojos de toda la vida”; “Esos ojos”; “Padrísimo, felicidades por hacer ese close up que muchas no se atreverían.. La que es bella es bella” y “Hasta que veo unos ojos sin filtro. Muy bien lo natural es lo mejor”, son algunos de los mensajes que Biby Gaytán recibió en la red.

