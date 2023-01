Cuauhtémoc Blanco podría desechar ir por la presidencia de México por dirigir a las Águilas del América

Sumergido de lleno en su carrera política como gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco aún así no pierde la oportunidad para dar su opinión sobre el fútbol actual y en especial de las Águilas del América, club del que es leyenda.

El ‘Cuau’ tiene altos índices de aprobación en su cargo político y dentro de su propia agrupación Partido Encuentro Social lo ven como posible candidato de cara a las presidenciales en México de 2024.

Incluso el ex jugador no ocultó la posibilidad de asumir esa candidatura, aunque de forma modesta y pausada: “Me gustaría, pero no me voy a casar con la idea. Otros políticos buscan un hueso y luego otro, y otro. Yo no soy hambreado, como decimos en el futbol”.

Pero en medio de la creciente insistencia de la fanáticada azulcrema de volver a ver la leyenda con un papel dentro del organigrama del América, Cuauhtémoc Blanco asomó de en un futuro tomar un banquillo como técnico.

Actualmente quien entrena a las Águilas es Fernando ‘Tano’ Ortiz, quien tiene buen balance y la confianza tanto de directiva como seguidores del club, pero ante la creciente exigencia emanada de Coapa, no sería extraño que de un momento a otro saliera del cargo. En el que será su segundo semestre completo en la Liga MX a cargo del equipo, tendrá la labor de ganar el tan ansiado y esperado título 14.

En un evento público realizado en Cuernavaca, el político y retirado jugador de 49 años dejó caer que en caso de ser requerido asumiría de forma inmediata como director técnico del América: “Sino me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí. Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir a América y a la Selección de México. Hay que ir paso a paso”.

Y es que para el Cuau no solo está en mente estar en uno de los banquillos más difíciles de la Liga MX, sino el gran reto de tomar las riendas de la Selección de México, que actualmente busca quién llevará su proyecto tras el fracaso en el Mundial de Qatar 2022 con Gerardo ‘Tata’ Martino.

Sigue leyendo: