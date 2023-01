Cuauhtémoc Blanco quiere dirigir a la Selección Mexicana

Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador del estado de Morelos y exjugador del América, expresó su deseo de dirigir a la Selección Mexicana o a algún equipo extranjero, en caso de que tenga que hacer una pausa en su carrera política.

En una entrevista al finalizar uno de sus actos públicos, “El Divo de Tepito” habló sobre sus planes a mediano plazo y mencionó que le gustaría ocupar un cargo político en el 2024, para lo cual tendría que pedirle permiso al presidente de la República Mexicana, pero dejó claro que no es algo que le quite el sueño, ya que en caso de que no se pueda, sin problemas volvería al medio futbolístico, sólo que esta vez como entrenador.

“Espero que haya otra reunión con AMLO y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría (ejercer otro cargo público), pero no me voy a casar con la idea”, manifestó.

“Si se da, qué bueno (seguir en la política), y si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me encantaría dirigir a la Selección Mexicana”, complementó.

Aunque dijo que no puede revelar cuál es el puesto político que pretende, el exfutbolista insistió en que no tiene inconveniente en detener su carrera política y volver al balompié.

“No te puedo decir ahorita (el puesto). Pero yo no soy como muchos políticos que quieren un hueso y luego otro hueso y otro. Yo no soy hambreado, como decimos en el futbol. Si me dan autorización, pues adelante, y si no, pues me regreso a ser entrenador de futbol”, finalizó.

