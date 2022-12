“Estoy encab…”: Cuauhtémoc Blanco explotó contra el Tata Martino por la eliminación de la Selección Mexicana

Cuauhtémoc Blanco, el exdelantero del América y de la Selección Mexicana, quien ahora es gobernador del estado de Morelos, pero que no pierde la costumbre de opinar sobre su tema favorito: el fútbol, expresó su descontento con el resultado del equipo tricolor y señaló los errores que cree que el director técnico cometió en su planteamiento.

“Estoy encabronado, porque no se pudo dar el resultado. El entrenador se equivoca en los cambios, el equipo estaba jugando bien, no sé por qué metió a Raúl (Jiménez), sacar a Edson (Álvarez) creo que fue un error también”, expresó en entrevista para Fox Sports.

“Se equivoca el entrenador por los cambios que hizo, creo que la Selección estaba jugando bien, son decisiones que toma y hay que respetarlas. (Los jugadores) se confiaron y mira lo que nos pasó. Con Argentina hubieras hecho un empate y estarías casi clasificado”, complementó el “Temo”.

Cabe mencionar que, momentos después del silbatazo final que selló el fracaso del equipo mexicano, que no quedaba fuera de un Mundial en fase de grupos desde 1978, el DT, Gerardo Martino, anunció su salida del equipo, recordando que su contrato expiraba junto con la participación de México en Qatar, algo que no desea que cambie, razón por la cual, el “Divo de Tepito” podrá estar tranquilo, ya que los “errores” del Tata no los volverá a padecer el Tri.

Finalmente, sobre el entrenador que le gustaría que sucediera en el banquillo a Martino, Cuauhtémoc Blanco rápidamente candidateó a Marcelo Bielsa, quien, curiosamente, también es argentino y, al igual que el Tata, ha dirigido a la albiceleste.

“Me encantaría que Bielsa dirigiera a la Selección de México, es un excelente entrenador, muy preparado, responsable, trabaja mucho y eso es lo que se necesita, un técnico con carácter”, concluyó.

