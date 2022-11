Gerardo ‘Tata’ Martino reconoce el gran fracaso de la Selección de México y anuncia su salida de El Tri

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador de México, es considerado como uno de los villanos dentro del equipo, pero esto no es todo, pues el mismo estratega con pasado en la Selección de Argentina y FC Barcelona reconoció que su contrato con la ‘tri’ “venció cuando el árbitro pitó el final”.

Además, el mismo ‘Tata’ reconoció que su eliminación con el equipo es “el gran fracaso” pues cayó eliminado en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

“No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso”, arrancó la rueda de prensa.

“No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, completó.

Para finalizar, el mismo estratega explicó como el pase se perdió esta noche ante la Selección de Arabia Saudita, pese a que ante Polonia empató sin tantos y perdió ante la Argentina de Messi 2-0.

“El pase se perdió esta noche. Fue nuestro mejor partido, donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos”, añadió.

Además, el mismo estratega siguió en la rueda de prensa, en donde también enfatizó que no tuvo ningún problema con el presidente de la Federación de Fútbol Mexicana ni con los directores deportivo, es más, lo que dijo que no ha sufrido interferencia alguna por su parte.

“Tengo un gran agradecimiento con el presidente y los dos directores deportivos porque he tenido un contacto permanente durante mis años. No he sufrido ninguna interferencia”, prosiguió.

También te puede interesar

–Mundial Qatar 2022 ya tiene cuatro cruces confirmados para los octavos de final

–Los memes no tuvieron piedad con la Selección de México tras su eliminación en primera fase del Mundial Qatar 2022

–Selección de Argentina hizo su trabajo y clasificó a octavos de final del Mundial Qatar 2022 al vencer 2-0 a Polonia

–Saúl ‘Canelo’ Álvarez se aleja de la polémica y se disculpa en redes sociales ante Lionel Messi y toda Argentina