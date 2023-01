Ellen DeGeneres publica impresionante video de una inundación repentina cerca de su residencia en el Condado de Santa Bárbara

La presentadora Ellen DeGeneres publicó en sus redes sociales un impresionante video de una inundación repentina que ocurrió cerca de su residencia en la comunidad de Montecito, en el Condado de Santa Bárbara.

DeGeneres divulgó la grabación en su perfil oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 130 millones de seguidores.

Debido a la peligrosa tormenta invernal que impactó California, las autoridades de Montecito dieron la orden el lunes para una evacuación general ante el riesgo de inundaciones repentinas.

También se emitieron órdenes de evacuación para Summerland y la ciudad de Santa Bárbara.

Como la propiedad de DeGeneres se encontraba en un terreno más elevado, las autoridades únicamente le recomendaron refugiarse en el lugar y no evacuar.

“Necesitamos ser más amables con la Madre Naturaleza, porque la Madre Naturaleza no está contenta con nosotros. Hagamos nuestra parte, manténganse todos a salvo”, expresó DeGeneres, quien vestía una chaqueta con capucha.

En el video publicado por DeGeneres, se puede escuchar el sonido del intenso caudal de agua que corre por el río.

Además de DeGeneres, en Montecito tienen sus residencias personalidades como Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex; Rob Lowe y la entrevistadora Oprah Winfrey.

Montecito, donde hay multimillonarias propiedades, es una zona que es muy vulnerable a los deslizamientos de tierra debido a que se encuentra en las laderas de una cadena montañosa donde hace cinco años ocurrió un incendio forestal que arrasó centenares de millas cuadradas.

La localidad de Montecito se encuentra en el Condado de Santa Bárbara, a unas 84 millas de la ciudad de Los Ángeles.

Las tormentas invernales han impactado desde el 27 de diciembre en prácticamente todo California ocasionando millones de dólares en daños y la muerte de 17 personas. View this post on Instagram A post shared by La Opinión (@laopinionla)

