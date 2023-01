Estos son los cambios que anunció Disney en sus parques para intentar recuperar la “magia”

Tras las afectaciones que dejó la pandemia de Covid 19 en los parques temáticos de Disney y que llevaron al alza de precios y al atraso de proyectos, la compañía anunció una serie de cambios para mejorar la experiencia de sus clientes.

“Hoy nos complace anunciar algunas otras actualizaciones que estamos realizando para mejorar la experiencia de los huéspedes y para que nuestros fans sepan que estamos escuchando sus comentarios”, dijo la empresa en un blog.

The Walt Disney Co. está introduciendo varios cambios en sus parques temáticos nacionales con el fin de mejorar la percepción pública de su negocio, entre ellos algunas facilidades para reservar, el no cobro de estacionamiento en ciertas circunstancias y fotos digitales.

La compañía detalló que los titulares del pase anual de Walt Disney World podrán visitar los parques temáticos después de las 2 de la tarde sin necesidad de reserva (excepto los sábados y domingos en Magic Kingdom).

También dijo que dejará de cobrar por aparcar por la noche en sus complejos de Walt Disney World, situación en la que los visitantes tenían que pagar mucho dinero que dejaba de usar para gastar dentro del parque. Disney había empezado a cobrar por aparcar por la noche en sus complejos en Disney World en 2018.

Además, los usuarios que compren su servicio Genie+ recibirán descargas digitales de las fotos de sus atracciones tomadas en el parque el día de su compra sin cargo adicional.

“Esperamos que estas actualizaciones hagan que su próxima visita sea más cómoda y agradable, para que pueda centrarse en crear recuerdos con su familia, amigos y seres queridos”, Avery Maehrer, Director de Comunicaciones de Walt Disney World, declaró en un comunicado.

Pérdidas por el COVID 19

Los parques temáticos de Disney fueron uno de los sectores más afectados por la pandemia de COVID 19, debido a que tuvieron que cerrar sus instalaciones para evitar contagios masivos.

A finales de 2020, la compañía sumaba pérdidas de alrededor de 3 mil millones de dólares. También se i0o en la necesidad de despedir a más de 30 mil trabajadores, mientras otros entraron en licencia no remunerada.

Tras estas afectaciones y luego de poder abrir sus instalaciones, se registró un aumento de alrededor de 10% en algunos de los precios de los parques.

Según publicó CNN a finales de 2022, para que una familia de dos adultos y dos niños estacione un auto en Disneyland Resort durante la temporada de mayor afluencia en Navidad, salte entre sus dos parques y utilice el servicio Genie+, se gastaría en ese momento $1,086 dólares por ese día (sin contar alimentos o la compra de recuerdos). Antes de la reciente subida de precios, el costo era de $9,88, un aumento de casi el 10%.

