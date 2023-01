FAA termina caos de vuelos tras falla a nivel nacional y presión de Biden

Tras varias horas de caos, la Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el sistema de seguridad sobre vuelos ha sido restaurado, lo que permitió levantar su prohibición de operaciones en aeropuertos en todo el país.

“La FAA ha determinado que el sistema de seguridad afectado por el apagón nocturno se restableció por completo. La suspensión de aterrizajes a nivel nacional se levantará con efecto inmediato”, informó el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

El funcionario agregó que pronto se abrirá una investigación sobre las causas del problema a nivel nacional y los siguientes pasos.

El presidente Joe Biden había presionado al Buttigieg para tomar acciones sobre el problema de vuelos.

“Acabo de hablar con Buttigieg. No saben cuál es la causa… Le dije que me informe directamente cuando se enteren [que ocurrió]”, dijo Biden al salir de la Casa Blanca esta mañana. “Los aviones aún pueden aterrizar de manera segura, pero no despegar ahora mismo. No saben cuál es la causa, esperan que en un par de horas tengan una buena idea de qué lo causó”.