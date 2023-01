Gobierno de la Ciudad de México detiene a 11 personas relacionadas con el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer la detención de 11 personas relacionadas con el atentado contra el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva, quien salió ileso en diciembre pasado de un ataque armado cuando viajaba en su camioneta rumbo a su domicilio.

“Informo que con el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva perpetrado el 15 de diciembre del 2022”, señaló Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que se realizaron 12 cateos para dar con los presuntos responsables del atentado.

“Durante esta madrugada, se realizaron 12 cateos donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, polícías de la Subsecretaría de Operación Policial, así como ministerios públicos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Seguridad Ciudadana, policías de la Subsecretaría de Operación policial así como ministerios públicos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, comentó.

Por la mañana de este miércoles, antes de su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum había informado a través de su cuenta de Twitter sobre las detenciones y los cateos realizados durante la madrugada de este miércoles 11 de enero.

“Como parte de la investigación del ataque contra el periodista @CiroGomezL, la madrugada de hoy @SSC_CDMX y @FiscalíaCDMX, con apoyo de #CNI, efectuaron 12 cateos simultáneos, hay 10 detenidos”, notificó la mandataria capitalina en Twitter.

Como parte de la investigación del ataque contra el periodista @CiroGomezL, la madrugada de hoy @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX, con apoyo de #CNI, efectuaron 12 cateos simultáneos, hay 10 detenidos. Reitero, no habrá impunidad. En breve más información. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 11, 2023

Por su parte el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mostró en la conferencia videos donde relató cómo una presunta célula criminal llevó a cabo el seguimiento y atentado contra el periodista mexicano utilizando varios vehículos y una motocicleta.

“De acuerdo a las investigaciones realizadas, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno de México, parte de la investigación se pudo establecer que son integrantes de una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro “Pool N”, quien tiene como zona de operación la Ciudad de México y el Estado de México”, comentó García Harfuch.

“Esta célula criminal está relacionada con diversas actividades delictivas como homicidio, extorsión a comerciantes y narcomenudeo, principalmente en las Alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, la cual se caracteriza por su alto grado de violencia, perpetrando también homicidios en contra de integrantes de la misma célula por presuntas supuestas represalias a las órdenes no acatadas”, relató.

La SSC dio con la célula delictiva que perpetró el ataque contra Ciro Gómez Leyva.



Omar García Harfuch informó que la célula es liderada por Pedro “N" que tiene presencia en el Estado de México y en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco.



🎥@Jordana_glez pic.twitter.com/ccYHGeHuP5 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 11, 2023

El periodista Ciro Gómez Leyva, uno de los más reconocidos de México, agradeció en su programa de radio de esta mañana de la cadena Radio Fórmula los trabajos de investigación que lleva a cabo el gobierno capitalino.

“De mi parte agradecer a la autoridad por la seriedad con la que están tomando el caso, van a quedar muchas preguntas, van a seguir muchas dudas… No sabemos si esto, la decisión que tomaron de matarme tenga que ver con ellos o si alguien los contrató, eso no lo sabemos y por lo visto esta mañana esa duda no va a quedar despejada“, señaló el comunicador.

Ciro Gómez Leyva denunció el 16 de diciembre que dos personas le dispararon con la “clara intención” de asesinarlo al salir a bordo de su vehículo de las instalaciones de Grupo Imagen, ubicadas al sur de la Ciudad de México, lugar donde transmite su noticiario estelar de televisión.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, relató entonces el comunicador a través de su cuenta de Twitter. Muchas gracias por sus innumerables mensajes tras el atentado del que fui objeto. Aquí estamos, con ganas de seguir trabajando, de seguir viviendo. Sobre la investigación, no hay novedad. Lo último fue dado a conocer por la autoridad hace unos días: pic.twitter.com/lCINJl6PQL— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 6, 2023

El atentado ha causado polémica en México por tratarse de uno de los periodistas más reconocidos del país y por la cobertura crítica que realiza todos los días contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, mismo que ha prometido en sus conferencias mañaneras que el atentado contra Gómez Leyva no quedará impune pese a las diferencias ideológicas con el comunicador.

