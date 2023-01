Amigos de Jack Nicholson informan que el actor vive recluido en su casa desde hace tiempo

El actor Jack Nicholson no ha aparecido en público desde 2021, y ahora varias personas cercanas a él han expresado su preocupación debido a que lleva más de un año sin salir de su casa en Beverly Hills.

Varias fuentes informaron a Radar Online que el tres vaces ganador del premio Oscar sólo tiene contacto con ciertos parientes, pero ya no se dedica a socializar: “Sus hijos lo visitan, pero ellos son su única conexión con el mundo. Es como si él no quisiera enfrentar la realidad…físicamente está bien, pero su mente está en otro lado”, lo cual ha levantado sospechas de que Nicholson podría padecer demencia senil.

Jack, de 85 años, no ha actuado en cine desde 2010, cuando protagonizó -junto con Reese Witherspoon y Owen Wilson– la película “How do you know”. En 2017 mostró mucho interés por regresar a la pantalla grande con el papel principal en una versión en inglés del filme alemán “Toni Erdmann”, pero meses después renunció al proyecto.

