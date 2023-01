Cómo ahorrar en el mantenimiento de tu auto en Estados Unidos

Ahorrar dinero en el mantenimiento de un vehículo puede ser desafiante, aunque hay varias medidas que se pueden tomar para reducir los costos. A continuación, te explicamos de forma detallada algunas formas de guardar unos cuantos dólares al momento de “consentir” a tu auto.

Planificar el mantenimiento: es importante para evitar realizar reparaciones costosas y prevenir problemas mayores. Se recomienda seguir el plan de mantenimiento estipulado por el fabricante, además de llevar el vehículo al taller para las revisiones programadas.

Utilizar repuestos de calidad: pueden ser más caros que otros, pero duran más, por ello, intenta adquirir buenos repuestos con la finalidad de evitar problemas futuros, disminuir costos a largo y plazo y saber que están conduciendo con piezas resistentes y duraderas. Por ello, se recomienda utilizar repuestos originales del fabricante o de calidad comprobadas de terceros.

Utilizar servicios de mecánica confiable: buscar un buen mecánico de confianza evitr´que seas engañado o estafado, utilizando dinero que realmente no deberías haber empleado. Ante ello, es importante seleccionar con buen criterio al responsable de reparar y mantener tu vehículo.

Conducir de forma eficiente: evitar conducir de forma agresiva, realizar viajes cortos y utilizar el aire acondicionado solo cuando sea necesario son parte de las soluciones preventivas que puedes poner en práctica para que los componentes de tu coche duren el tiempo que deben hacerlo, o incluso un poco más-

Mantener el vehículo limpio: la limpieza será tu mejor amigo en ese sentido. Un coche limpio previene problemas y reduce costos, en especial cuando se presta atención a la limpieza de la zona de debajo.

Negociar los precios: llega el momento de hablar y buscar la mejor solución. Conversar con mecánicos y proveedores de repuestos para reducir los costos puede ser un alternativa, aunque recuerda no intentar pagar menos por lo que en realidad vale su trabajo. Así como conductor no quieres ser engañado por un mecánico, dicha persona no desea ejecutar un trabajo por menor cantidad de dinero que debería percibir.

En conclusión, se puede ahorrar dinero en el mantenimiento, aunque se debe ser precavido con el cuidado. Estas medidas pueden ayudarte a reducir gastos, recuerda: planifica el mantenimiento, utiliza repuestos de calidad, servicios de mecánica confiable, maneja de forma eficiente, mantén el auto limpio e intenta negociar, de forma coherente, los precios por los servicios que requieras.

