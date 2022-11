5 creencias equivocadas sobre el mantenimiento del aceite de motor

Nunca nos cansaremos de mostrar lo importante que resulta para nuevos auto el aceite de motor. Quizá se trate de una de las responsabilidad más grandes de mantenimiento, dado que la interacción entre las partes del motor se genera de forma efectiva cuando están bien lubricadas y sin problemas de fricción.

Esto trae como consecuencia que las piezas se desgasten en menor proporción, la temperatura de acción sea más baja, el motor opera en su punto óptimo y extiende su vida útil. Todo lo contrario sucederá si nos olvidamos por completo de la importancia del cambio de aceite.

Puede parecer una tarea simple o sencilla, pero detrás de ella se esconden ciertos mitos o conceptos erróneos que hoy día son muy populares en la sociedad. Por ello, te mostramos algunos de los más comunes en materia de reemplazo de aceite de motor.

Mitos del aceite de motor

Cambiar el aceite oscuro no siempre será sinónimo de sustitución. Muchas personas piensan que cuando está negro no hace su trabajo. Claro, habría que ver la tonalidad, pero en gran cantidad de ocasiones oscurece debido a los aditivos diseñados para limpiar. La diferencia radica cuando se torna oscuro por suciedad y presente granulado.

Una vez se utiliza aceite sintético no puedes utilizar otro. Falso, Este tipo de aceite figura como uno de los que más fabricación química ha experimentado, sin embargo, pasar de sintético a convencional es común y no genera problemas. De hecho, las mezclas sintéticas combinan aceites normales.

Nuevamente con aceite sintéticos, en esta oportunidad generan fugas. Otro mito, dado que cuando llegaron al mercado inicialmente (década de 1970) no estaban fabricados correctamente, por ello, ocasionaban desgaste no deseado en los sellos y juntas del motor. En la actualidad ya no es así, y de hecho, gran parte de las nuevas fórmulas contribuyen a la protección del motor de forma más aplicada en comparación con uno convencional.

Todos los aditivos para aceite son iguales. Te diremos nuevamente que no, aunque no del todo. Estos aditivos se fabrican para conservar el rendimiento del aceite en presiones bajas, altas y uso constante e intenso, como por ejemplo en motores de vehículos de carrera o competición. Por otro lado, también existe fórmulas dirigidas a coches antiguos o con gran cantidad de millas. sí que no, no todos son iguales.

Los aditivos hacen más potente al motor. Si pensabas de esta forma, lamentamos desilusionarte. Estas fórmulas ayudan al motor a trabajar de forma óptima pero no mejorar el poder del mismo, de hecho, no entregará mayor potencia ni mejorará el rendimiento del combustible.

