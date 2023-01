Flor Amargo dará concierto en Los Ángeles para la Fundación Dolores Huerta

Exclusiva

Flor Amargo es probablemente uno de los artistas contemporáneos más talentosos que exista en momento en México. Su manera de interpretar, de componer y de ser multiinstrumentista ha dejado sin palabras a muchos hasta cuando está bromeando e inventando en su cuenta de Instagram. Lo cierto es que se presenta en Los Ángeles en medio de la polémica que han generado sus últimas declaraciones en las redes sociales.

Elle lo tiene claro. Se identifica como “No Binarie” es decir, género no binario. Desde siempre, Flor Amargo ha sentido que no encajaba ni en género femenino, ni en masculino. Su música ha sido su cómplice en este transitar, dándole finalmente una voz y una fuerza para sentirse la identidad que ella misma explica: “Yo soy no binarie y, como aquí todo debe ser nombrado, les digo… Yo soy trans, yo soy no binarie… A mí no me encajen en dos. Yo soy un cielo. Ni día, ni noche. Ni sol, ni luna. Soy todo...” Mensaje para lxs que me odian y la gente trans fóbica 🏳️‍⚧️ yo soy trans. pic.twitter.com/6QKOHzLlPk— Flor amargo (@FlorAmargo) January 11, 2023

Con ese mismo ímpetu, Flor Amargo nos ofreció una entrevista exclusiva para contarnos sobre su próxima presentación en The Hotel Room de Los Ángeles este sábado 14 de enero. Lo describió como un concierto donde: “El amor y la libertad” se harán presentes.

Flor Amargo no sólo es grande en talento de manera extraordinaria, sino que es una gran activista que se identifica con la lucha que ha tenido la defensora por los derechos humanos de los agricultores y de la mujer, entre muchas otras causas, la también mexicana y activista Dolores Huerta. Misma que a sus 92 años sigue manteniendo su grito de lucha: “Sí Se Puede” más vigente que nunca.

Flor Amargo la iguala en corazón y donará su boletería a la Dolores Huerta Foundation en un intento por defender más que nunca y apoyar a la comunidad hispana en los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by Flor Amargo (@floramargoo)

Emma Mayte Carballo Hernández, como se llama originalmente, se paseará por distintos de colores de la cumbia, el pop y el folklore en una noche donde tendrá de invitada a Nancy Sánchez. Otra artista mexicana radicada en Los Ángeles que ahonda los mismos géneros latinos, pero que abarca también el Jazz y el Pop. View this post on Instagram A post shared by 𝗡𝗔𝗡𝗖𝗬 𝗦Á𝗡𝗖𝗛𝗘𝗭 (@nancysanchezmusic)

Las entradas las pueden adquirir aquí o por las redes sociales de los organizadores: Sunset Eclético y The Living Sessions.

