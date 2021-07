El tortuoso camino a la fama de Flor Amargo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La vida de Flor Amargo cambió el día que alguien puso en su mano cinco pesos, algo así como 25 centavos de dólar.

El inesperado acto sucedió en una transitada calle de Ciudad de México, donde Flor se instaló para cantar.

“Un día iba por la calle y vi unos chavos tocando música en [la avenida] Reforma, y cuando los vi pensé, ‘esto es lo que tengo que hacer'”, dijo Flor en una entrevista desde su casa en Puerto Vallarta, a donde se mudó recientemente. “Me compré mi equipo y me salí, y la primera experiencia fue tan gratificante que nunca lo voy a olvidar”.

Una señora que iba pasando le dio cinco pesos, y Flor no lo podía creer porque “no lo hice por dinero, sino porque yo quería compartir lo que yo amaba, que era la música”.

Esa sensación fue similar a lo que Flor, cuyo verdadero nombre es Emma Mayte Carballo, sentía cuando meditaba, y por eso decidió etiquetar su música con el nombre de catártic pop, que es una mezcla de música callejera, urbana, rock, cumbia, tango, clásica y cuanto se le ocurra.

Y es que Flor no es ninguna improvisada. Desde muy pequeña comenzó a tocar instrumentos; primero fue la guitarra que le regaló su mamá cuando estaba en la secundaria. Se le facilitó tanto que siguió con otros instrumentos, hasta que su pasión y talento la llevaron al Conservatorio Nacional de Música de Ciudad de México, donde estudió piano.

Allí se enamoró de los grandes autores, como Mozart, Beethoven, Tchaikovsky y Bach. Sin embargo, dedicarse a la música no era una opción en una casa donde solo tenían crédito los doctores, los ingenieros, los abogados. Así que cuando Flor dejó la escuela y le dijo a su familia que se iba a dedicar al arte, la echaron; no había cabida para ella.

“No tenía ni un peso, yo todo lo pedía prestado”, dijo la artista, que este viernes abrirá la temporada de conciertos gratuitos del Levitt Pavilion de Los Angeles. “Todo mundo me decía ‘ya deja ese sueño’; me decían fracasada, que nunca iba a llegar a ningún lado; nadie creía en mí, nadie; me corrieron de la casa, y de repente esa señora me da una moneda; ahí empezó a hacerse mi sueño realidad”.

De la calle pasó a ser parte en dos ocasiones del reality de canto La Voz, en México. Ahí su fama extendió por todo el país, y sus redes sociales se desbordaron. Ahora está por estrenar “La reina del barrio”, un disco doble –el quinto– en el que lleva trabajando tres años.

“Me tardé porque como que siempre quise encontrar mi género”, dijo Flor, de 33 años. “Al principio empecé haciendo rock, pero como que le faltaba el ritmo latino […] Tiene una fusión entre cumbia, un poquito de rock, ska y de repente meto tango”.

La vida de la cantante ahora es muy distinta. Ya ha pisado importantes foros, como el del Vive Latino de 2020, en el zócalo de Ciudad de México.

“Me siento muy contenta de que Flor Amargo haya llegado a donde ha llegado”, dijo. “Ha sido un camino muy bonito pero muy doloroso […] He tenido que vivir muchas cosas pero todas me han dejado una enseñanza, que es no perder la esperanza; si la pierdes ya perdiste todo. La fe te puede llevar a donde tú quieras”.

En detalle

Qué: Flor Amargo

Cuándo: viernes,

Dónde: Levitt Pavilion, 2230 W. 6th St., Los Angeles

Cómo: gratis; se recomienda hacer reservación en levittlosangeles.org