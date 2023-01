Jenna Ortega se niega a tomar papeles de estereotipos negativos contra los latinos

En la alfombra roja de los Globos de Oros 2023, Jenna Ortega robó cámaras y reflectores quien después de una intensa lucha de varios años contra las pésimas costumbres que tiene el cine de Hollywood, la joven ha rechazado varios papeles para aparecer en narcoseries.

Y es que la famosa joven actriz que dio vida a Merlina de los Locos Adams, decidió dar la espalda a proyectos que dañaban sus orígenes latinos y Ortega reconoce que no había muchas oportunidades debido a su apariencia, situación que aún prevalece en proyectos cinematográficos estadounidenses.

La joven actriz de 20 años de edad reveló que no había muchos papeles para ella, quien primero trabajó muy duro para poder ser hoy el personaje de Wednesday, donde se hizo tendencia en redes por su icónico personaje y por su famoso baile que ha dado la vuelta al mundo.

“Como latina no había muchos papeles para mí, cuando comencé a actuar fue difícil porque no tenía la apariencia que estaban buscando” JENNA ORTEGA

No olvidemos que Jenna inició en la industria del cine con un pequeño papel en la cinta “Iron Man 3”; sin embargo, la histriónica joven se dio cuenta de que los latinos podían hacer más que un papel de obreros, de sirvientes o hasta de villanos como narcos, estereotipos que son muy usuales en las películas de Hollywood.

“Siento que la comunidad latina no es tan mostrada y cuando lo hacen, no es una imagen positiva”, dijo la actriz quien se manifestó que no desea interpretar el papel de una criada o la hija de un líder de un cartel; “preferiría interpretar un papel con poder, un personaje poderoso en forma positiva”, agregó.

Asimismo, con orgullo señaló que todo el rechazo que había recibido, la motivó a querer más y cambió la perspectiva que tenían los directores de casting sobre la gente latina.

