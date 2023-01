Las fortunas de Shakira y Piqué, ¿quién ha facturado más?

Shakira nuevamente puso en tendencia a Gerard Piqué en Twitter, ya que a menos de 24 horas del lanzamiento de su canción más reciente, en la que le dedica algunas líneas, el exfutbolista ha estado durante varias horas en los “trending topics” de Twitter. Esto ha provocado la apertura de nuevos debates en torno a diversos temas que involucran a ambas celebridades tras su ruptura y uno de ellos es la fortuna de cada uno.

En particular una frase que incluye el tema de la sesión de la colombiana con el productor argentino Bizarrap fue la que revivió la duda sobre quién tiene la cuenta bancaria más grande.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan”, menciona la colombiana en la canción lanzada apenas la tarde de este miércoles.

Y para despejar la duda, luego de las exitosas carreras de ambos, tanto en la música como en el fútbol y en sus diferentes negocios, según el sitio Celebrity Net Worth, las ganancias de Shakira ascienden a $300 millones de dólares, mientras que las de Gerard Piqué son de casi cuatro veces menos, ya que equivalen a $80 millones de dólares.

Pues ella está mucho mejor pic.twitter.com/7138Ac7FCs — Yajairis castillo (@Yajairiscastil1) January 12, 2023

¿Cuánto ganó Shakira en las últimas horas con su nueva canción?

En las últimas 22 horas Shakira se habría embolsado, junto con el productor argentino, más de $33,360 dólares desde su publicación, ya que, de acuerdo con información del sitio Digital Music News, YouTube paga $0.00069 dólares por reproducción a las cuentas que califican para esto y hasta el momento el tema ya suma 44 millones de reproducciones. Y eso sin contar las ganancias en otras plataformas como Spotify, Tidal, Apple Music y Amazon Music.

¡Vaya que la colombiana factura!

