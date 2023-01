Más promesas de ayuda para las personas sin hogar que sufren problemas de salud mental

La senadora Susan Talamantes Eggman enfrentará un gran desafío como líder del comité de salud del senado de California. La senadora de la ciudad de Stockton prometió enfatizar de forma urgente la expansión de servicios de salud mental y traslado de personas sin hogar a viviendas y tratamiento adecuado.

Defensores y líderes de los desamparados tienen esperanzas para que haya una solución a la indigencia que va en aumento en los últimos años y con ello el problema de salud mental.

En el 2022, la senadora Talamantes fue clave para aprobar la ley SB 1338 o Ley de Asistencia, Recuperación y Empoderamiento de la Comunidad (CARE Court), propuesta por el gobernador Gavin Newsom.

La CARE Court brinda servicios de tratamiento adecuados a miles de personas que no tienen hogar o están en riesgo de encarcelamiento debido a una enfermedad mental no tratada y/o adicción. Esto le dio más conocimiento en el tema para ahora liderar el comité.

California cuenta con el mayor número de personas sin hogar en la nación. Se reportaron más de 171,000 en el 2022 de acuerdo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.

Del total, más de 69,000 están en el condado de Los Ángeles, número que aumentó en un 4.1% en comparación con el 2020, indicó la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar (LAHSA). Casi 42,000 deambulan en las calles de la ciudad de Los Ángeles.

LAHSA reportó que el 40% de la población sin hogar reportó enfermedades mentales graves y/o adicción al abuso de drogas.

Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que en California el número de personas sin hogar aumentó un 42% entre 2014 y 2020, mientras que el resto del país tuvo una disminución del 9%.

La publicación “Homelessness in California: Causes and Policy Considerations” reveló que alrededor del 70% de las personas sin hogar de California no viven en refugios. Duermen en tiendas de campaña, espacios públicos abiertos o vehículos.

Desamparados viven en casas de campaña durante la lluvia. (Jacqueline García/La Opinión)

Una de las razones principales de la considerable población sin refugio es la escasez de refugios de emergencia y viviendas de transición.

Entre el 2007 y 2020, mientras que la población total de personas sin hogar aumentó en California, la capacidad de los refugios se mantuvo estable durante una década antes de volver a aumentar después de 2017, indicó el reporte.

Opciones que se necesitan ahora

Andrew Bales, presidente y CEO del refugio Union Rescue Mission (URM) en el área de Skid Row en el centro de Los Ángeles dijo que los servicios de salud mental son imperativos ya que la vivienda por sí sola no es suficiente.

Le preocupa que algunos “defensores de la vivienda” se están enfocando en la vivienda a largo plazo mientras no hay urgencia por el presente dejando a personas sufrir bajo la lluvia o bajas temperaturas.

“Están causando muchas muertes debido a la falta de acción sobre el alojamiento inmediato, algo que el resto del país ya lo tiene resuelto mientras California solo está pensando en la vivienda por sí sola dejando a miles en las calles”, dijo Bales.

Explicó que se necesitan refugios inmediatos y urgentes. Al mismo tiempo hacen falta viviendas innovadoras—como casas prefabricadas, casas móviles, contenedores o casas de concreto impresas en 3D—en lugar de viviendas muy caras y que tardan años en construirse.

Por su parte Jim Mangia, presidente y CEO del centro de salud St. John’s Community Health, dijo que en su experiencia con la llegada de la pandemia del covid-19 se vieron y aumentaron los problemas de salud mental, que incluyeron el uso de drogas y violencia doméstica.

Mangia aseguró que para ellos era urgente intervenir y abordar la crisis de salud mental, principalmente en los niños y adultos jóvenes de bajos recursos o sin hogar. Por esta razón crearán el Compton Behavioral Health and Wellness Center, una instalación que brindará servicios ambulatorios de salud mental y trastornos por uso de sustancias a más de 8,000 personas en la ciudad de Compton. Esperan que sea inaugurada a principios del 2024.

Dijo que con este proyecto espera poder asociarse con la senadora Talamantes y el comité de salud del Senado para abordar la epidemia que acecha a las comunidades marginadas del sur de California.

“Quiero aplaudir su visión porque creo que lo que estamos viendo es esta crisis y es fantástico que el senado estatal aborde el tema”, dijo Mangia.

Bales dijo que la ayuda de salud mental es vital ya que no es suficiente con entregar un juego de llaves a las personas sin hogar para enviarlos a un apartamento solitario.

Aseveró que las personas que se rehúsan a ir a las viviendas temporales es porque no quieren dejar sus adicciones pero hay lugares, como las Tiny Homes, donde incluso los aceptan si tienen adicciones.

El problema que él encuentra con las Tiny Homes es que son demasiado pequeñas.

“Son sólo 64 pies cuadrados. La gente necesita 200 o 300 pies cuadrados y necesitan un baño y cocina”, aseguró.

Dijo que tiene esperanzas en que la alcaldesa Karen Bass continúe su plan de construir estas viviendas innovadoras de forma rápida como lo estaba planeando durante su campaña para alcaldesa.

Recalcó que es necesaria ya la ayuda, ya que por ejemplo, actualmente la URM está a capacidad con 700 personas refugiadas. Adicionalmente hay cerca de 300 en su localidad del sur de Los Ángeles y otras 300 en la vivienda transicional Hope Gardens en Sylmar, los dos sitios adicionales que supervisa URM.

Adicionalmente hay 64 familias en una lista de espera que estimó, duermen en su automóvil , con algún conocido o en la calle.

“Nuestra ciudad, nuestro condado y nuestro estado debería proporcionar de inmediato lugares a donde ir porque hay gente desesperada por un techo sobre su cabeza”, recalcó Bales.